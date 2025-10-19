Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?

Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025 | 18:54
de Filon Stan

Social
Intoarcerea in sensul giratoriu. Pe ce banda trebuie sa te incadrezi

Deși pare o manevră simplă, mulți șoferi greșesc atunci când intră într-un sens giratoriu și vor să întoarcă. Poliția Rutieră reamintește că, potrivit Codului Rutier, alegerea benzii la intrarea și circulația în sensul giratoriu este esențială pentru a evita accidentele și amenziile pentru neacordarea priorității sau schimbarea incorectă a benzii.

Cum se face întoarcerea în sensul giratoriu

Sensul giratoriu este, potrivit articolului 57 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, o intersecție dirijată de indicatoare și marcaje, în care prioritate au vehiculele care circulă deja în interiorul sensului.

Dacă vrei să ieși la prima ieșire, trebuie să te încadrezi pe banda din dreapta încă de la intrare.
Dacă vrei să mergi drept (a doua ieșire), te poți încadra pe oricare dintre benzi, dar trebuie să semnalizezi dreapta înainte de ieșire.

Dacă vrei să întorci (adică să parcurgi mai mult de jumătate din sens sau să revii pe drumul de unde ai venit), trebuie să te încadrezi pe banda din stânga înainte de a intra în sensul giratoriu.
Abia când te apropii de ieșirea dorită, te deplasezi pe banda din dreapta, semnalizând corespunzător ieșirea din sensul giratoriu.

Ce greșeli fac cel mai des șoferii

Cea mai frecventă greșeală când vine vorba de întoarcere în sensul giratoriu este intrarea pe banda din dreapta atunci când intenția este de a întoarce complet. În acest caz, șoferul riscă să taie calea altor participanți aflați corect pe banda din stânga.

De asemenea, mulți conducători uită să semnalizeze la ieșirea din sens, o obligație prevăzută expres în legislație. Lipsa semnalizării poate duce la amenzi de până la 290 de lei și 2 puncte de penalizare.

Cum interpretează Poliția Rutieră regulile

Potrivit recomandărilor transmise de Poliția Română în mai multe campanii de educație rutieră, banda de stânga este obligatorie pentru întoarcere sau pentru a ajunge la ieșiri situate în a doua jumătate a sensului.

Această regulă se aplică indiferent de dimensiunea sensului giratoriu — fie el mic, de cartier, fie unul amplasat pe drumuri naționale.

În cazul sensurilor fără marcaje de benzi, șoferul trebuie să circule cât mai aproape de centrul intersecției dacă vrea să întoarcă și cât mai aproape de marginea din dreapta dacă urmează să iasă la prima ieșire.

