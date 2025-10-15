Rămâi fără permis de conducere în giratoriu dacă te lovește de pe banda 2. Detaliul din Codul Rutier care te poate costa scump

Sensurile giratorii din România continuă să creeze confuzie, mai ales în orașele mari unde acestea au două sau chiar trei benzi de circulație. Mulți șoferi consideră că dacă pătrund pe banda 1, iar cel din interiorul giratoriului circulă pe banda 2, au prioritate. În realitate, legea spune altceva, iar interpretarea greșită a acestei reguli poate duce la sancțiuni severe: amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Poliția Rutieră și experții în legislația auto atrag atenția că vina pentru un accident produs între un șofer care intră în sensul giratoriu și unul care circulă deja în interior, indiferent de bandă, revine întotdeauna celui care pătrunde în intersecție fără să acorde prioritate. Articolele 57 și 107 din OUG 195/2002 stabilesc clar responsabilitățile fiecărui conducător auto în astfel de situații.

De ce ești vinovat chiar dacă circuli pe banda 1

Potrivit Articolului 57, alineatul 4 din Codul Rutier, „în intersecțiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate față de cele care urmează să pătrundă”. Asta înseamnă că, indiferent dacă cel aflat deja în giratoriu se deplasează pe banda 1, 2 sau chiar 3, ai obligația să-l lași să treacă înainte de a intra.

Mulți șoferi ignoră acest detaliu și consideră că pot pătrunde pe banda exterioară dacă observă un vehicul pe cea interioară. În practică, însă, prioritatea se acordă întregului flux de trafic din sensul giratoriu. Astfel, dacă mașina de pe banda 2 părăsește intersecția și te lovește în timp ce intri pe banda 1, vina îți aparține în totalitate.

Articolul 107 din OUG 195/2002 completează această regulă, precizând că „în cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic”.

Cu alte cuvinte, regulile de circulație pe benzi se aplică doar celor care se află deja în interiorul sensului giratoriu. Pentru cei care urmează să intre, prima regulă rămâne prioritatea față de vehiculele deja aflate în mișcare.

Ce sancțiuni riști dacă interpretezi greșit regulile

Dacă produci un accident într-un sens giratoriu din cauza neacordării de prioritate, amenda este încadrată la clasa a II-a de sancțiuni, conform Codului Rutier, și vine la pachet cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. În plus, pe lângă sancțiunea administrativă, vei fi obligat să acoperi pagubele produse vehiculului celuilalt participant la trafic.

Într-un clip explicativ, polițistul Tavi Perțea a clarificat modul în care Poliția Rutieră interpretează aceste incidente. Potrivit acestuia, „indiferent pe ce bandă se află, mașina care se deplasează deja în sensul giratoriu are prioritate. Cel care pătrunde trebuie să se asigure și să cedeze trecerea tuturor vehiculelor aflate în circulație, fără excepție”.

El mai subliniază că greșeala cea mai frecventă este presupunerea că banda 2 din giratoriu este o zonă de trecere, când în realitate, aceasta poate fi folosită pentru părăsirea intersecției. În momentul în care șoferul de pe banda 2 decide să iasă și intră în contact cu un vehicul care tocmai pătrunde pe banda 1, responsabilitatea revine celui din urmă.

Cum eviți amenda și pierderea permisului

Cea mai sigură metodă de a evita un incident într-un sens giratoriu este să tratezi fiecare pătrundere în intersecție ca pe o prioritate de dreapta acordată în bloc tuturor vehiculelor care circulă deja în interior. Asigură-te că ai vizibilitate completă asupra tuturor benzilor și nu te baza pe presupunerea că un vehicul de pe banda interioară nu va schimba direcția.

De asemenea, semnalizarea din timp și păstrarea unei distanțe rezonabile față de vehiculele din jur sunt esențiale. Dacă nu ești sigur că ai spațiu să intri, așteaptă – chiar și câteva secunde pot face diferența între o manevră corectă și o sancțiune severă.

Într-un giratoriu, responsabilitatea se măsoară nu doar în reguli, ci și în atenție. Iar o neatenție de câteva clipe poate însemna 90 de zile fără permis și o amendă considerabilă.