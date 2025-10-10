Amendă de 1.600 de lei pentru șoferii care nu cunosc regulile din sensul giratoriu. Greșeala banală care te costă scump

Deși pare o manevră banală, circulația în sensul giratoriu rămâne una dintre cele mai greșit înțelese situații de trafic din România. Mii de șoferi trec zilnic prin astfel de intersecții, însă mulți nu cunosc exact regulile de prioritate și de încadrare pe benzi. Rezultatul? Amenzi usturătoare de peste 1.600 de lei și, adesea, accidente provocate din neatenție sau necunoașterea Codului Rutier.

Noul Cod Rutier 2025 clarifică regulile pentru toate intersecțiile cu sens giratoriu, considerându-le intersecții dirijate, semnalizate corespunzător. Șoferii care ignoră regulile privind prioritatea sau folosirea benzilor comit o contravenție încadrată în clasa a III-a de sancțiuni, adică între 6 și 8 puncte-amendă – echivalentul a 1.215 – 1.620 de lei.

Ce spune legea despre circulația în sensul giratoriu

Potrivit Articolului 57, alineatul 4 din OUG 195/2002, „vehiculele care circulă în interiorul sensului giratoriu au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție”. Este regula de bază, valabilă indiferent de dimensiunea sau numărul benzilor din giratoriu.

Cu toate acestea, greșeala frecventă apare în cazul sensurilor giratorii cu două sau trei benzi. Mulți șoferi intră pe banda exterioară, de lângă bordură, și intenționează să vireze la stânga, tăind efectiv calea celor de pe benzile interioare. Alții, aflați deja în sens pe banda a doua, uită să semnalizeze ieșirea și perturbă traficul pentru cei care vor să intre în intersecție.

Codul Rutier este explicit și la acest capitol: Articolul 107 prevede că „șoferii trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției de mers cu cel puțin 50 de metri înainte de intersecție și să semnalizeze părăsirea acesteia din timp”.

În plus, Articolul 106 stabilește regula de prioritate atunci când două vehicule intenționează să se înscrie pe aceeași bandă liberă între ele – cel din dreapta este obligat să-i permită celui din stânga accesul. Ignorarea acestei reguli este una dintre principalele cauze ale tamponărilor din giratoriu.

Cea mai frecventă greșeală și cum o eviți

Cea mai des întâlnită greșeală este mersul „înainte” de pe banda greșită. Într-un sens giratoriu cu două sau trei benzi, banda 1 (cea exterioară) este destinată, în general, virajului la dreapta sau continuării înainte, nu ieșirilor târzii. Dacă vrei să ocolești giratoriul și să ieși la a treia ieșire, trebuie să intri pe banda interioară și să semnalizezi la timp intenția de ieșire.

Multe accidente se produc atunci când un șofer de pe banda exterioară decide brusc să mai facă o jumătate de tură, fără să se asigure sau să semnalizeze. În acele momente, mașinile de pe benzile interioare, care au prioritate la deplasarea circulară, se pot lovi de vehiculul care „taie fața”.

Polițistul rutier Tavi Perțea a explicat în mai multe ocazii că, de fapt, prioritatea în sensul giratoriu nu este „de stânga”, cum cred mulți, ci se acordă exclusiv celor aflați deja în intersecție. Cu alte cuvinte, mașina care intră prima în sens are prioritate, iar cei care vin după trebuie să aștepte până ce pot pătrunde în siguranță.

Cum eviți amenda și circuli corect în giratoriu

Pentru a evita sancțiunea de peste 1.600 de lei, respectă câteva reguli simple:

– intră în giratoriu doar după ce ai acordat prioritate celor care circulă deja în interior;

– alege banda potrivită direcției tale de mers înainte de a pătrunde în intersecție;

– semnalizează ieșirea cu cel puțin două-trei secunde înainte de manevră;

– nu tăia benzile altor vehicule și nu schimba banda în mijlocul sensului fără asigurare;

– respectă indicațiile marcajelor rutiere și ale polițistului din intersecție, dacă există.

Pe termen lung, aplicarea riguroasă a acestor reguli nu doar că te ferește de amendă, ci reduce riscul de accidente și de conflicte cu ceilalți participanți la trafic. Un gest banal – cum ar fi semnalizarea la timp – poate preveni o situație costisitoare și periculoasă.

În sezonul rece, când aderența scade, atenția în sensurile giratorii trebuie să fie dublă. Iar pentru mulți șoferi, o simplă reîmprospătare a regulilor din Codul Rutier 2025 ar putea face diferența între o deplasare sigură și o amendă de 1.600 de lei.