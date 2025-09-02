Canicula se extinde. Sunt anunţate temperaturi de 37 de grade, zonele afectate de căldura extremă

Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru marți o atenționare Cod galben, valabilă în București și în 16 județe din Banat, sudul Olteniei și Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei, dar și în Dobrogea continentală.

Cod galben de caniculă și disconfort termic în București și 16 județe

Conform ANM, marți, 3 septembrie, între orele 12.00 și 21.00, temperaturile maxime vor urca până la 33–35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Atenționarea vizează județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați și parțial Vrancea, Buzău, Tulcea și Constanța, precum și municipiul București.

Pentru miercuri, 4 septembrie, meteorologii au emis o nouă avertizare Cod galben, care acoperă o zonă și mai întinsă. Între orele 12.00 și 21.00, canicula și disconfortul termic vor afecta județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Buzău, Vrancea, Galați, Brăila, Ialomița și Călărași, precum și Capitala. De asemenea, Constanța și Tulcea se vor afla parțial sub incidența avertizării.

„Miercuri, în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentală, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local caniculare, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală va atinge din nou pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, iar în sudul Munteniei se pot atinge valori de 36–37 de grade”, a transmis ANM.

Cum va fi vremea în Bucureşti

În București, marți, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime de 34–35 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar cerul variabil, cu vânt slab și moderat.

Miercuri, între orele 9.00 și 21.00, Capitala se va confrunta cu vreme caniculară, temperaturile urmând să urce până la 35–37 de grade. ITU va atinge din nou pragul critic, iar cerul va fi mai mult senin, cu vânt slab și moderat.