Când trebuie setat aerul condiționat pe „Auto” sau „On”? Experții spun care este setarea ideală pentru un consum mai mic de energie

În multe case, aerul condiționat e motiv de discuții aprinse. Unii vor confort maxim, alții caută să reducă factura la energie, iar dilema „temperatură ideală” se combină adesea cu întrebarea: ce setare e mai bună – „Auto” sau „On”? Specialiștii explică diferențele și când e bine să folosești fiecare opțiune.

Diferența dintre setările „Auto” și „On”

Aceste opțiuni controlează modul în care funcționează ventilatorul unității de aer condiționat.

Pe „On”, ventilatorul merge continuu, indiferent dacă aparatul răcește sau nu aerul.

Pe „Auto”, ventilatorul pornește doar atunci când aparatul răcește efectiv, oprindu-se imediat ce temperatura setată este atinsă.

„Gândește-te la ‘Auto’ ca la o lampă cu senzor de mișcare – se aprinde doar când e nevoie. ‘On’ e ca și cum ai lăsa lumina aprinsă toată ziua”, explică un specialist.

Când să folosești setarea „Auto”

Experții sunt de acord: pentru uz zilnic, „Auto” este alegerea corectă. Motivul principal? Consum mai mic de energie și facturi mai reduse.

Ventilatorul nu merge non-stop, ceea ce poate economisi bani în fiecarelună și poți reduce uzura motorului. Singurul minus este că aerul poate părea mai „stătut” între ciclurile de răcire, dar problema se poate rezolva ușor cu ventilatoare de tavan și o temperatură setată cu câteva grade mai sus.

Când să folosești setarea „On”

Deși „Auto” este alegerea de zi cu zi, există situații în care „On” poate fi utilă:

Când vrei să elimini diferențele de temperatură între camere (ex.: dormitor mai cald decât livingul).

Dacă vrei să reduci umezeala din anumite zone ale casei între ciclurile de răcire (deși în zone foarte umede poate avea efect invers).

Pentru îmbunătățirea calității aerului, mai ales dacă cineva din casă suferă de alergii sau astm – cu condiția să ai un filtru performant și un sistem de conducte bine etanșat.

Pe scurt, „Auto” pentru fiecare zi, „On” pentru situații speciale – asta recomandă toți experții.

Setările greșite ale AC-ului pot crește costurile lunare cu zeci de lei

Mulți proprietari nu își dau seama că alegerea setării nepotrivite pentru aerul condiționat poate avea un impact semnificativ asupra facturii la energie. De exemplu, menținerea modului „On” activ tot timpul determină ventilatorul să funcționeze continuu, ceea ce poate adăuga între 20 și 50 de lei pe lună la costuri, în funcție de durata de utilizare și temperaturile exterioare.

Pe lângă consumul mai mare de energie, această setare duce și la o uzură accelerată a motorului ventilatorului, ceea ce poate genera cheltuieli suplimentare pentru reparații sau înlocuiri.

Trucuri suplimentare pentru economie și confort

Există câteva metode simple prin care poți reduce costurile și, în același timp, să păstrezi confortul în locuință. Utilizarea ventilatoarelor de tavan în combinație cu aerul condiționat ajută la circularea mai eficientă a aerului rece, permițându-ți să setezi termostatul cu 1-2 grade mai sus fără să simți disconfort.

Curățarea periodică a filtrelor este esențială pentru menținerea performanței aparatului și evitarea consumului suplimentar de energie. Aceste măsuri nu doar că optimizează funcționarea AC-ului, dar și prelungesc durata de viață a echipamentului.