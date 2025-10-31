Când trebuie să treci la anvelopele de iarnă: limita de temperatură recomandată și sfaturi utile pentru șoferi

Odată cu apropierea sezonului rece, schimbarea anvelopelor devine una dintre cele mai importante responsabilități pentru șoferi. Deși legea nu impune o dată fixă pentru montarea anvelopelor de iarnă, există o limită clară de temperatură de la care acestea devin necesare pentru siguranța rutieră. Specialiștii atrag atenția că momentul potrivit pentru a face trecerea nu este determinat doar de apariția zăpezii, ci mai ales de scăderea temperaturilor constante sub un anumit prag.

Această regulă simplă poate face diferența între o frânare sigură și un accident, între o călătorie confortabilă și una periculoasă. Iar în 2025, condițiile meteo tot mai imprevizibile fac cu atât mai importantă adaptarea la vreme din timp.

Anvelopele de vară și cele de iarnă nu se diferențiază doar prin modelul benzii de rulare, ci mai ales prin compoziția cauciucului. În timp ce cele de vară sunt concepute pentru temperaturi ridicate, cele de iarnă sunt fabricate dintr-un amestec special de materiale care rămâne flexibil chiar și atunci când termometrul scade.

Această diferență se traduce direct în aderență și distanță de frânare. Conform publicației Blikk, parte a Ringier Media International, anvelopele de iarnă asigură o stabilitate sporită nu doar pe zăpadă sau gheață, ci și pe asfalt rece, umed sau înghețat. Practic, la temperaturi scăzute, o mașină echipată cu anvelope de vară poate avea o distanță de frânare cu până la 30-40% mai mare decât una echipată corespunzător.

Limita de temperatură pentru schimbarea anvelopelor este aproximativ 7 grade Celsius. Sub această valoare, cauciucul anvelopelor de vară devine rigid și își pierde din elasticitate, reducând considerabil contactul eficient cu șoseaua. În schimb, cauciucul moale al anvelopelor de iarnă asigură o aderență optimă, chiar și în condiții de frig, polei sau ninsoare.

De aceea, specialiștii recomandă ca schimbarea să nu fie amânată până la prima zăpadă, ci făcută preventiv, în momentul în care temperaturile medii zilnice scad sub 7°C pentru mai multe zile consecutiv.

Când și cum trebuie făcuta trecerea la anvelopele de iarnă

Deși legislația rutieră din România prevede obligativitatea anvelopelor de iarnă doar atunci când drumurile sunt acoperite cu gheață, zăpadă sau polei, siguranța rutieră impune o abordare mai responsabilă. Nu este nevoie să aștepți primul strat de zăpadă — în realitate, riscurile apar încă de la primele dimineți reci, când asfaltul este ud și temperaturile scad sub pragul de 7°C.

Schimbarea anvelopelor la momentul potrivit oferă mai mult control în viraje, o frânare mai eficientă și o stabilitate crescută. În plus, echiparea din timp te ajută să eviți aglomerația din service-uri, care se umplu rapid în perioadele de tranziție dintre sezoane.

Anvelopele de iarnă sunt marcate cu simbolul „M+S” (Mud and Snow), iar cele mai performante au și pictograma „fulg de zăpadă pe un munte cu trei vârfuri”, indicând că respectă standardele europene pentru condiții severe de iarnă. Alegerea unor anvelope certificate garantează performanțe mai bune și o durată de viață mai lungă.

În plus, pentru mașinile moderne echipate cu sisteme avansate de frânare și control al tracțiunii, anvelopele potrivite sunt esențiale pentru funcționarea optimă a acestor tehnologii.

Șase sfaturi esențiale pentru îngrijirea anvelopelor

Pe lângă montarea la timp, întreținerea corectă a anvelopelor este esențială pentru performanță și siguranță. Iată șase recomandări importante:

Verifică presiunea lunar. Presiunea corectă influențează aderența, consumul de carburant și durata de viață a cauciucurilor. O presiune ușor mai mare decât cea minim recomandată poate fi benefică în sezonul rece. Urmărește vechimea anvelopelor. Chiar dacă nu par uzate, cauciucurile își pierd proprietățile după 8–10 ani. Verifică anul fabricației pe flancul anvelopei. Respectă limitele de viteză indicate pe anvelopă. Fiecare model este conceput pentru un anumit interval de viteză, iar depășirea acestuia poate provoca deteriorări. Evită loviturile și denivelările puternice. Gropile și bordurile pot produce fisuri interne, care nu sunt vizibile imediat, dar afectează siguranța. Nu alege doar în funcție de preț. O anvelopă ieftină poate părea o economie pe moment, dar testele independente arată că diferențele de performanță pot fi semnificative. Depozitează corect anvelopele. Dacă sunt fără jante, păstrează-le în picioare; dacă sunt montate pe jante, depozitează-le culcate, pentru a evita deformarea.

Respectarea acestor sfaturi te ajută nu doar să prelungești durata de viață a anvelopelor, ci și să conduci mai sigur pe tot parcursul iernii.

În concluzie, momentul optim pentru trecerea la anvelopele de iarnă este atunci când temperatura medie scade sub 7°C. Chiar dacă nu există o dată fixă impusă de lege, această regulă de siguranță este susținută de teste, specialiști și experiența șoferilor. Înlocuirea anvelopelor la timp și îngrijirea lor corectă pot preveni accidentele și pot asigura o condusă confortabilă și stabilă, indiferent de vreme.