Când se redeschid școlile după codul roșu și cum se vor recupera orele. Anunțul făcut de ministrul Educației

Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în județele afectate de codul roșu de ploi a ridicat numeroase întrebări printre părinți și elevi. Ministrul Educației, Daniel David, a oferit detalii despre reluarea orelor și recuperarea conținutului pierdut în perioada suspendării.

Când se vor redeschide școlile după codul roșu

Ministrul Educației a precizat că suspendarea cursurilor cu prezență fizică va înceta odată cu ridicarea codului roșu.

”Astăzi, la ora 15:00, încetează codul roșu și, cel mai probabil, de mâine, 9 octombrie, se vor relua cursurile fizic în școli”, a afirmat Daniel David.

În această perioadă, sistemul hibrid nu va fi aplicat în școlile afectate, iar elevii nu vor participa la lecții online obligatorii. Decizia a fost luată pentru a simplifica organizarea activităților și a evita problemele legate de conectivitatea online, care poate fi afectată de condițiile meteo.

Cum vor fi recuperate orele pierdute

Oficialul a explicat că toate conținuturile școlare vor fi recuperate pe parcursul săptămânilor următoare, astfel încât întreaga programă să fie parcursă conform planului.

”Hibrid nu va fi, pentru că nu va fi nimeni cu prezență fizică în școli. Regula generală este că odată cu această suspendare a prezenței fizice, sigur, va trebui recuperat conținutul. Cel mai probabil, cum am înțeles de la cei mai mulți inspectori generali, se vor recupera orele pe parcursul următoarelor săptămâni”, a explicat Daniel David la Digi24.

În municipiul București, unele unități școlare pot desfășura activități online doar dacă au facilitățile necesare și condițiile meteo permit, însă aceasta rămâne o excepție. Regulile generale prevăd ca prezența fizică să fie prioritară, iar recuperarea să fie planificată astfel încât elevii să nu piardă nicio parte din programă.

Ce trebuie să știe părinții despre reluarea cursurilor

Daniel David a subliniat importanța comunicării între școli și părinți. Ministrul a insistat către directorii de școli să anunțe părinții de deciziile luate de autorități, astfel încât unii care poate n-au auzit aceste informații să nu își trimită miercuri, 8 octombrie, copiii la școală.

În paralel, autoritățile și instituțiile de învățământ colaborează pentru a monitoriza condițiile meteo și a stabili momentul optim pentru reluarea cursurilor în siguranță.

De asemenea, Daniel David a menționat că autonomia universitară permite decizii adaptate la specificul fiecărei instituții, asigurând totodată că studenții și elevii primesc toate informațiile necesare.

Astfel, redeschiderea școlilor și recuperarea orelor se desfășoară într-un cadru organizat, cu prioritizarea siguranței elevilor și a personalului didactic, menținând în același timp continuitatea procesului educațional.