Când se primesc banii pentru plata facturile la energie electrică. Detaliu important pentru români

De la 1 iulie 2025 a intrat în vigoare un nou mecanism de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică, destinat persoanelor cu venituri reduse. Cei care au depus cererile până spre sfârșitul lunii septembrie au primit compensații și pentru lunile iulie și august, deoarece autoritățile nu finalizaseră la timp platforma pentru depunerea online a solicitărilor.

Cum funcționează noul ajutor pentru plata energiei

În prezent, ajutorul se poate cere în continuare, însă noii beneficiari vor primi sprijinul doar din luna în care depun cererea, fără posibilitatea de a încasa sume retroactive.

Programul de sprijin pentru plata facturilor la curent electric se aplică din 1 iulie 2025 și este destinat persoanelor cu venituri mici. Pentru a compensa întârzierea lansării platformei electronice, autoritățile au decis ca toți cei care au depus cererile până la 27 septembrie 2025 să primească sumele aferente și pentru lunile iulie și august.

După acest termen, cererile sunt acceptate în continuare, dar sprijinul se acordă doar din luna depunerii.

Valoarea ajutorului și perioada de acordare

Ajutorul financiar este de 50 de lei pe lună și va fi acordat până la sfârșitul lunii martie 2026.

Solicitările se pot depune online sau în format tipărit, la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau nu titularul contractului de energie, iar tichetul nu poate fi transferat sau vândut.

Cine poate beneficia de ajutor

Pentru a primi acest sprijin, trebuie îndeplinite următoarele condiții de venit: