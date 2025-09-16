GoCab, „Uber-ul românesc”, intră în insolvență după pierderi uriașe și lipsa sprijinului legislativ

GoCab Software, compania românească ce a dezvoltat o aplicație menită să concureze giganții internaționali de transport, a depus oficial cererea de intrare în insolvență pentru a începe procesul de reorganizare judiciară. Decizia marchează un moment critic pentru start-up-ul care promitea să devină alternativa locală la platformele globale de tip ridesharing, dar care nu a reușit să depășească obstacolele financiare și lipsa de sprijin legislativ.

Pierderi în creștere și datorii tot mai mari

Datele financiare recente arată un declin accentuat al afacerii. În ultimul an, GoCab a înregistrat venituri de doar 5 milioane de lei, în scădere cu 24% față de perioada precedentă. Pierderile s-au adâncit de la 3,8 milioane de lei la 6 milioane de lei, iar datoriile totale au ajuns la 8,1 milioane de lei, față de 5,6 milioane de lei în anul anterior. Aceste cifre evidențiază dificultățile acute de cash-flow și presiunea tot mai mare asupra companiei, care nu a reușit să-și stabilizeze activitatea.

Problemele nu sunt noi. În 2021, GoCab a realizat un plasament privat de 7,42 milioane de lei și a intrat pe piața AeRO a Bursei de Valori București cu mari așteptări. Însă debutul bursier a fost dezamăgitor: acțiunile s-au tranzacționat cu aproape 47% sub prețul de listare, iar capitalizarea de piață a scăzut rapid. În prezent, valoarea bursieră a companiei este de aproximativ 1 milion de lei, departe de estimările optimiste de la momentul lansării, scrie Profit.ro.

Obstacole legislative și competiția cu giganții internaționali

Un alt factor care a contribuit la dificultățile GoCab a fost lipsa unei reglementări clare pentru aplicațiile ce intermediază comenzi de taxi. În primăvara anului trecut, conducerea companiei a solicitat Guvernului să stabilească reguli precise pentru acest segment, argumentând că lipsa cadrului legal afectează operatorii locali și îi dezavantajează în fața platformelor internaționale precum Uber sau Bolt.

Demersul s-a dovedit inutil, autoritățile neadoptând nicio măsură concretă. Astfel, GoCab a rămas într-o zonă gri, unde competiția cu serviciile globale, susținute de investiții masive și cu infrastructură tehnologică avansată, a devenit aproape imposibil de susținut. Fără protecția unui cadru legislativ echitabil, compania românească nu a putut atrage suficienți utilizatori și șoferi autorizați pentru a-și crește veniturile și a-și reduce pierderile.

Reorganizare și lecții pentru piața de transport

Cererea de insolvență are ca scop reorganizarea activității, nu lichidarea imediată. GoCab încearcă astfel să câștige timp pentru a-și restructura datoriile și pentru a găsi soluții viabile de redresare. Rămâne de văzut dacă planul de reorganizare va include atragerea de noi investitori, schimbări în modelul de afaceri sau parteneriate strategice cu dispecerate de taxi și autorități locale.

Cazul GoCab oferă o lecție importantă pentru piața românească de transport urban. În lipsa unei legislații clare care să reglementeze serviciile de intermediere digitală, companiile locale se află într-o poziție vulnerabilă, chiar și atunci când inovează. Competiția cu platforme globale, capabile să opereze cu bugete uriașe și să susțină pierderi pe termen lung, este o provocare dificilă pentru start-up-urile românești.

Pentru utilizatori, situația ridică întrebări despre viitorul alternativelor locale la serviciile de ridesharing. Deși GoCab promitea transparență și colaborare exclusivă cu șoferi autorizați, problemele financiare și lipsa sprijinului legislativ au arătat cât de fragil poate fi un astfel de model în absența unor reguli clare de piață. Rezultatul reorganizării va determina dacă „Uber-ul românesc” va reuși să își păstreze o parte din activitate sau dacă va deveni un exemplu al dificultăților cu care se confruntă antreprenorii locali într-un sector dominat de giganți internaționali.

Prin intrarea în insolvență, GoCab nu doar că își încearcă ultima șansă de supraviețuire, ci și atrage atenția asupra nevoii urgente de reglementări care să protejeze competiția loială și să susțină inovația românească în domeniul transportului urban.