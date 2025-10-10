Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până când se mai dau bani pentru plata curentului

Vești bune pentru românii cu venituri reduse: peste 130.000 de familii beneficiază, începând de astăzi, de sprijinul financiar pentru plata energiei electrice, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Măsura face parte din programul de ajutor destinat gospodăriilor vulnerabile și va fi valabilă până la 31 martie 2026.

Cât timp se acordă sprijinul pentru energie electrică?

Într-o postare publicată vineri pe pagina sa de Facebook, ministrul a explicat că acest sprijin are scopul de a ajuta familiile care se confruntă cu dificultăți în plata facturilor la energie, mai ales în sezonul rece.

„Peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice. Sprijinul continuă până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse online sau la primărie”, a precizat Florin Manole.

Ministrul a mai adăugat că aproape 600.000 de gospodării vulnerabile au primit deja ajutorul aferent lunilor iulie și august, iar procesul de acordare a sumelor continuă într-un ritm constant. Sumele sunt virate pe cardurile de energie sau direct prin intermediul autorităților locale, în funcție de tipul de sprijin solicitat.

Programul se adresează familiilor cu venituri reduse și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile stabilite prin legislația privind sprijinul pentru consumatorii vulnerabili. Banii pot fi folosiți pentru plata facturilor la energie electrică, gaze naturale, energie termică sau alte surse de încălzire, în funcție de nevoile fiecărei gospodării.

„Familiile cu venituri reduse au nevoie de această măsură și îi încurajez pe cât mai mulți să o solicite”, a mai transmis ministrul Manole. Acesta a subliniat că procesul de aplicare este simplificat, astfel încât beneficiarii pot depună cererile online pe platforma dedicată sau direct la primăria de domiciliu.

Ce valoare are tichetul pentru energie?

Potrivit Ministerului Muncii, obiectivul programului este de a asigura un trai decent pentru toate categoriile sociale și de a preveni acumularea de datorii în perioada sezonului rece, când costurile la energie cresc semnificativ.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Tichetul de energie nu poate fi transferat, vândut sau utilizat pentru altă adresă decât cea pentru care a fost acordat.

Astfel, sprijinul financiar pentru plata energiei electrice va fi disponibil până la 31 martie 2026, iar autoritățile încurajează toate persoanele eligibile să se înscrie cât mai curând. Programul reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de sprijin social implementate în ultimii ani, având un impact real în viața a sute de mii de familii din România.