Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
26 sept. 2025 | 20:12
de Ioana Bucur

Ilie Bolojan, anunț tranșant după tragedia de la spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul"

Ilie Bolojan, anunț tranșant după tragedia de la spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul”
Ilie Bolojan, premierul României. Foto: Facebook/ Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri seară, un mesaj de condoleanţe familiilor celor şase copii care şi-au pierdut viaţa la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi. Șeful Guvernului a subliniat că vor fi dispuse toate măsurile necesare pentru a preveni repetarea unor asemenea tragedii și a dat asigurări că reforma din sistemul sanitar va continua într-un ritm accelerat.

Mesajul transmis de Ilie Boloja, după moartea celor șase copii la Spitalul Sf Maria din Iași

„Transmit condoleanţe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Vreau să îi asigur pe cetăţeni că ancheta administrativă va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute în acest caz şi că vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele şi eventual vinovaţii”, a transmis, vineri seară, premierul Ilie Bolojan.

Acesta anunţă că se vor lua măsuri ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele noastre.

„Vreau, de asemenea, să vă asigur că nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul şi să facem ceea ce e necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele noastre. Este un moment care ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate, care de prea multe ori pierde din vedere exact motivul pentru care există, şi anume pacientul”, a mai declarat premieurl.

Potrivit acestuia, ”reforma va continua în sistemul sanitar cu şi mai multă energie, pentru a pune lucrurile pe o bază sănătoasă”.

