Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită

Europa se pregătește de o iarnă cu episoade de frig extrem și ninsori abundente, spun meteorologii, care avertizează că vortexul polar slăbit și fenomenul La Niña ar putea aduce mai des aer arctic pe continent. România nu face excepție și va resimți primele semne ale sezonului rece chiar de la finalul toamnei.

Când este așteptată prima ninsoare în România

Deși țara se află încă în pragul echinocțiului de toamnă și mai are de trecut peste o lună până la schimbarea orei, specialiștii urmăresc deja hărțile atmosferice și anunță primele date clare despre ninsori. Conform prognozei sezoniere, primul oraș unde va ninge este Predeal, pe 30 noiembrie 2025.

În acea zi, meteorologii estimează precipitații bogate sub formă de ninsoare și o temperatură maximă de doar 3 grade Celsius. Noaptea, termometrele vor coborî până la -4 grade Celsius, semn că frigul se instalează și sezonul de iarnă își face debutul. În zonele montane, fulgi de nea ar putea apărea chiar mai devreme.

Cum va arăta iarna 2025–2026

Tendințele pentru Europa și România indică o iarnă mai rece decât cele din ultimii ani, cu posibilitatea unor perioade prelungite de ger și episoade de zăpadă neașteptat de abundentă, în special în luna ianuarie.

Meteorologii subliniază câteva repere importante:

Toamna 2025: temperaturi peste media multianuală, cu precipitații variabile – mai reduse în sud, dar normale în centru și nord.

Iarna 2025–2026: șanse mari pentru temperaturi mai scăzute și zăpezi mai dese, influențate de o La Niña slabăși de un vortex polar mai puțin puternic.

Această combinație creează condiții favorabile pentru pătrunderea aerului arctic în Europa Centrală și de Est, aducând un risc crescut de ger și ninsoare.

Schimbări în circulația atmosferică globală

Un alt factor care ar putea influența iarna este Oscilația Quasi-Bianuală (QBO) – schimbarea periodică a vânturilor stratosferice tropicale. Datele recente arată vânturi puternice dinspre est, asociate istoric cu ierni mai reci și mai bogate în ninsori în Europa, Statele Unite și Canada.

Specialiștii de la Severe Weather Europe confirmă că o astfel de configurație atmosferică a dus în trecut la un vortex polar slăbit și la episoade de frig intens pe continent. Previziunile pentru sezonul 2025–2026 indică o posibilă repetare a acestui scenariu.

Prognoze cu valoare orientativă

Este important de reținut că prognozele sezoniere nu pot oferi predicții exacte pentru anumite zile, ci doar tendințe generale. Chiar și așa, meteorologii avertizează că iarna 2025–2026 ar putea fi una dintre cele mai reci și mai năprasnice din ultimii ani, cu un început vizibil la finalul lunii noiembrie, când România va înregistra primele ninsori oficiale.