Când poţi uda copacii, plantele sau tunde iarba din jurul blocului fără a fi amendat. Detaliul din Codul Civil, Legea locuinței

Îngrijirea spațiilor verzi din jurul blocului pare o activitate firească, dar nu oricine are dreptul să intervină după bunul plac. Codul Civil și Legea locuinței prevăd reguli clare care stabilesc cine și în ce condiții poate uda copacii, planta flori sau tunde iarba din fața blocului. Respectarea acestor norme face diferența dintre o acțiune benefică și o posibilă sancțiune.

Spațiul verde din jurul blocului – bun comun al proprietarilor

Conform legislației în vigoare, terenul din jurul imobilelor de locuințe colective, acolo unde sunt amenajate spații verzi, este considerat bun comun al tuturor proprietarilor.

Aceasta înseamnă că întreținerea sa nu poate fi făcută individual, după voia fiecărui locatar, ci doar prin hotărâri luate în cadrul asociației de proprietari. Astfel, chiar și o activitate aparent banală, precum udatul florilor sau tunderea ierbii, trebuie să fie acceptată de comunitate.

Legea locuinței menționează că folosirea și întreținerea proprietății comune este reglementată prin deciziile luate în adunările generale ale asociației.

Practic, pentru a nu risca amenzi, orice locatar care dorește să îngrijească spațiul verde trebuie să aibă acordul explicit al asociației sau al comitetului executiv.

Îngrijirea plantelor și a ierbii, doar cu acord

În lipsa unei hotărâri oficiale, gesturile de bună intenție pot fi interpretate drept încălcări ale dreptului comun. Dacă o persoană udă copacii sau decide să planteze flori fără a informa asociația, aceasta poate fi considerată ca intervenind abuziv asupra unui bun care nu îi aparține în exclusivitate. În situații extreme, se poate ajunge chiar la sancțiuni contravenționale.

Astfel, legea protejează atât mediul, cât și relațiile dintre vecini. Acordul comun garantează faptul că toți locatarii sunt de acord cu aspectul și modul de întreținere al grădinii sau curții blocului. În plus, în unele localități, primăriile au regulamente speciale privind spațiile verzi, ceea ce înseamnă că întreținerea acestora trebuie să respecte nu doar deciziile asociației, ci și prevederile administrației locale.

Reguli simple pentru a evita conflictele și amenzile

Pentru a îngriji în mod legal spațiul verde din jurul blocului, este suficient ca proprietarii să discute și să aprobe în cadrul asociației activitățile dorite.

O decizie comună, consemnată într-un proces-verbal, oferă garanția că nimeni nu va putea contesta sau reclama aceste acțiuni. De asemenea, printr-un program clar stabilit, întreținerea grădinii devine mai eficientă și mai echitabilă. Așadar, legea nu interzice gesturile de îngrijire a spațiilor verzi, dar le condiționează de acordul comunității.

Doar astfel se evită conflictele între vecini și se respectă cadrul legal. În final, curățenia și frumusețea din jurul blocului depind de colaborarea și responsabilitatea locatarilor.