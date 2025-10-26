Când pot intra femeile în altar. Ocazie unică pentru credincioșii din România la Catedrala Mântuirii Neamului

După slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, credincioșii vor avea parte de un moment cu totul deosebit. Începând de luni, 27 octombrie 2025, atât femeile, cât și bărbații vor putea păși în Sfântul Altar, un gest permis doar în ocazii excepționale, precum sfințirea unei biserici.

Accesul pelerinilor va fi deschis imediat după încheierea slujbei de sfințire, programată pentru ora 20:00. Potrivit Patriarhiei Române, vizitarea altarului va fi posibilă nu doar în seara de 26 octombrie, ci și în următoarele cinci zile, 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.

Sfințirea Catedralei și momentul în care credincioșii pot intra în Altar

Evenimentul marchează finalizarea unei etape importante din istoria Catedralei Naționale, lăcaș de cult considerat simbol al unității și credinței poporului român.

După ritualul de sfințire, oficiat de Patriarhul Daniel alături de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și invitați din străinătate, Sfântul Altar devine pentru scurt timp accesibil tuturor credincioșilor.

În tradiția ortodoxă, femeile nu pot intra în altar decât în astfel de situații rare, imediat după sfințirea unui locaș. Acest moment este perceput ca o binecuvântare specială, oferită celor care doresc să se închine în fața Sfintei Mese, centrul simbolic al oricărui altar.

Programul închinării și măsurile pentru pelerini

Patriarhia Română a precizat, de asemenea, că fluxul de pelerini va fi organizat astfel încât accesul să se desfășoare în condiții de siguranță și ordine.

Slujitorii bisericii și voluntarii vor ghida credincioșii pe traseul stabilit, iar intrarea se va face prin zona principală a Catedralei, urmând un circuit unic de închinare.

Concret, în perioada 27–31 octombrie, Catedrala Mântuirii Neamului va rămâne deschisă permanent, pentru a permite cât mai multor persoane să participe la acest moment. Potrivit organizatorilor, se așteaptă zeci de mii de vizitatori veniți din toată țara.

Pentru Biserica Ortodoxă Română, astfel de momente au o semnificație cât se poate de profundă: ele nu doar consfințesc un nou spațiu de rugăciune, ci reafirmă, în adevăratul sens al cuvântului, legătura dintre comunitate și credință.

Ocazia de a pătrunde în Sfântul Altar, loc inaccesibil în mod obișnuit mirenilor, este considerată un dar spiritual deosebit, oferit tuturor celor care aleg să vină la Catedrala Mântuirii Neamului în aceste zile de sărbătoare.