Când poate asociația de proprietari să îți taie căldura sau apa. Care sunt prevederile legii

Asociațiile de proprietari gestionează nu doar întreținerea blocurilor, ci și relația locatarilor cu furnizorii de utilități. În anumite situații, acestea pot lua decizii care afectează direct confortul locatarilor, inclusiv sistarea apei sau a căldurii. Totuși, astfel de măsuri sunt reglementate strict de lege și pot fi aplicate doar în condiții precise.

Poate asociația să îți taie căldura sau apa pentru neplata întreținerii

Neplata facturilor de întreținere este una dintre cele mai frecvente cauze de conflict între locatari și asociații. Potrivit legii, restanțele mari și repetate pot duce la măsuri drastice, însă asociația nu are dreptul să sisteze unilateral furnizarea de apă rece, apă caldă sau căldură doar pentru un apartament, în lipsa unei hotărâri judecătorești.

În schimb, asociația poate acționa în instanță pentru recuperarea datoriilor și poate cere penalități. Există, totuși, situații în care, dacă furnizorul de utilități decide oprirea pentru întreg imobilul din cauza datoriilor cumulate, toți locatarii sunt afectați, chiar și cei care și-au plătit la zi obligațiile.

În ce condiții legale poate fi întreruptă furnizarea utilităților

Furnizorii de utilități pot decide suspendarea serviciilor în cazul unor restanțe majore, însă numai după notificarea asociației și respectarea termenelor legale.

De obicei, întreruperea vine în urma acumulării unor sume mari restante și se aplică la nivel de scară sau bloc, nu punctual. În cazul în care apartamentele sunt contorizate individual, furnizorii pot sista serviciile separat, dar numai după respectarea procedurilor legale.

De asemenea, în cazuri de urgență, precum avarii majore sau lucrări de reparații, furnizarea apei sau a căldurii poate fi întreruptă temporar, fără legătură cu plata facturilor.

Cum îți poți proteja drepturile ca proprietar

Locatarii au dreptul să fie informați cu privire la orice decizie a asociației sau a furnizorilor care le afectează confortul zilnic. Legea prevede obligativitatea notificării în scris înaintea oricărei întreruperi, iar în cazul unei decizii abuzive, proprietarii pot contesta hotărârea în instanță.

Pentru a evita situațiile tensionate, este recomandat ca locatarii să fie la zi cu plata întreținerii, să participe la adunările generale și să solicite în scris explicații atunci când apar probleme.

De asemenea, colaborarea dintre locatari și administrație este esențială pentru a preveni acumularea unor datorii la nivel de imobil care ar putea duce la întreruperea utilităților pentru toți.

Astfel, deși asociația de proprietari nu are dreptul direct de a ”tăia” căldura sau apa doar pentru un apartament, lipsa plăților poate conduce la măsuri drastice impuse de furnizori.

Cunoașterea prevederilor legale și gestionarea responsabilă a cheltuielilor comune reprezintă cea mai bună protecție sigură și durabilă pentru orice proprietar.