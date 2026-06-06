Partea toxică a socului pe care mulți o pun din greșeală în socată. Ce trebuie îndepărtat înainte de preparare

Florile sunt singura parte folosită în mod tradițional la socată

Pentru prepararea socatei se folosesc exclusiv florile de soc. Acestea sunt responsabile pentru aroma specifică și pentru gustul delicat al băuturii.

În schimb, ramurile tinere, tulpinile verzi, frunzele și alte părți ale plantei conțin substanțe naturale care, în anumite condiții, pot elibera compuși toxici. Din acest motiv, culegătorii experimentați recomandă desprinderea cu atenție a florilor înainte de a fi puse la macerat.

Chiar dacă o cantitate mică de tulpină nu va transforma automat socata într-o băutură periculoasă, specialiștii recomandă evitarea completă a acestor părți pentru a reduce orice risc.

Ce se poate întâmpla dacă folosești crenguțele verzi

Consumul accidental al unor cantități mai mari de părți verzi ale socului poate provoca simptome digestive neplăcute.

Printre problemele care pot apărea se numără:

greață;

crampe abdominale;

dureri de stomac;

vărsături;

diaree.

Sensibilitatea diferă de la o persoană la alta, însă experții recomandă respectarea rețetelor tradiționale, care folosesc exclusiv florile.

Același principiu se aplică și în cazul siropului de soc, unde materia primă trebuie curățată cu atenție înainte de utilizare.