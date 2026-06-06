Partea toxică a socului pe care mulți o pun din greșeală în socată. Ce trebuie îndepărtat înainte de preparare
Socata este una dintre cele mai iubite băuturi ale verii. Răcoritoare, aromată și ușor de preparat, aceasta se regăsește în multe gospodării din România în lunile mai și iunie, atunci când socul este înflorit. Totuși, puțini oameni știu că nu toate părțile plantei sunt potrivite pentru consum.
Specialiștii în plante sălbatice comestibile atrag atenția că una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea crenguțelor și a tulpinilor verzi împreună cu florile. Deși par inofensive, aceste părți ale plantei conțin compuși care pot provoca probleme digestive dacă ajung în cantități mai mari în băutură.
Florile sunt singura parte folosită în mod tradițional la socată
Pentru prepararea socatei se folosesc exclusiv florile de soc. Acestea sunt responsabile pentru aroma specifică și pentru gustul delicat al băuturii.
În schimb, ramurile tinere, tulpinile verzi, frunzele și alte părți ale plantei conțin substanțe naturale care, în anumite condiții, pot elibera compuși toxici. Din acest motiv, culegătorii experimentați recomandă desprinderea cu atenție a florilor înainte de a fi puse la macerat.
Chiar dacă o cantitate mică de tulpină nu va transforma automat socata într-o băutură periculoasă, specialiștii recomandă evitarea completă a acestor părți pentru a reduce orice risc.
Ce se poate întâmpla dacă folosești crenguțele verzi
Consumul accidental al unor cantități mai mari de părți verzi ale socului poate provoca simptome digestive neplăcute.
Printre problemele care pot apărea se numără:
- greață;
- crampe abdominale;
- dureri de stomac;
- vărsături;
- diaree.
Sensibilitatea diferă de la o persoană la alta, însă experții recomandă respectarea rețetelor tradiționale, care folosesc exclusiv florile.
Același principiu se aplică și în cazul siropului de soc, unde materia primă trebuie curățată cu atenție înainte de utilizare.
Cum se culeg corect florile de soc
Pentru o socată reușită, florile trebuie culese în zile însorite, după ce roua s-a evaporat. Specialiștii recomandă alegerea inflorescențelor complet deschise, cu parfum puternic și fără urme de ofilire.
După culegere, florile trebuie verificate cu atenție și desprinse de pe tulpinile verzi cât mai aproape de baza inflorescenței.
Mulți culegători evită chiar și spălarea excesivă a florilor, deoarece polenul contribuie la aroma caracteristică a băuturii.
De ce este important să cunoști plantele pe care le consumi
Popularitatea tot mai mare a culesului de plante sălbatice, cunoscut și sub denumirea de foraging, îi determină pe specialiști să insiste asupra unui aspect important: nu toate părțile unei plante comestibile sunt automat sigure pentru consum.
În cazul socului, florile sunt apreciate de generații pentru prepararea socatei și a siropurilor, însă frunzele, tulpinile verzi și alte părți ale plantei nu sunt utilizate în mod tradițional tocmai din cauza compușilor pe care îi conțin.
De aceea, atunci când prepari socată acasă, un detaliu aparent minor poate face diferența. Înainte de a pune florile la macerat, îndepărtează cu grijă toate ramurile și tulpinile verzi. Astfel, te vei bucura de aroma autentică a socului și vei evita eventualele neplăceri digestive.