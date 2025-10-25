Când merită să treci la Uber Black. Ce venituri poți obține și ce mașini sunt acceptate

Uber Black este considerat serviciul premium al platformei Uber, destinat șoferilor care oferă confort, profesionalism și experiență de top pasagerilor. Cu tarife mai mari și standarde mai ridicate, Uber Black poate deveni o sursă de venit consistentă pentru cei dispuși să investească într-o mașină potrivită și să ofere servicii de calitate. Dar când merită, de fapt, să faci acest pas?

Când devine Uber Black o alegere avantajoasă

Trecerea la Uber Black merită luată în calcul atunci când un șofer are deja experiență pe platformă și dorește să își crească veniturile. Diferența dintre UberX și Uber Black nu constă doar în tipul mașinii, ci și în profilul pasagerilor.

Clienții Uber Black caută confort, discreție și profesionalism, iar cursa este, în general, mai lungă și mai profitabilă. Pentru un șofer cu experiență și un rating excelent, trecerea la Uber Black poate aduce un plus de 20–40% la venitul lunar, în funcție de oraș și cererea pentru curse premium.

În marile orașe precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, acest segment este în creștere, mai ales în zonele centrale și în apropierea hotelurilor sau aeroporturilor.

Totuși, investiția inițială nu trebuie neglijată. Achiziționarea sau închirierea unui vehicul compatibil poate necesita o sumă considerabilă, iar întreținerea trebuie să fie pe măsura standardelor premium impuse de Uber.

Ce mașini sunt acceptate pentru Uber Black

Uber impune criterii stricte pentru mașinile care fac parte din categoria Black. Vehiculul trebuie să fie un model premium, cu interior din piele, dotări de confort și o vechime de maximum 5 ani. Printre modelele frecvent acceptate se numără Audi A6, BMW Seria 5, Mercedes-Benz E-Class, Tesla Model 3 sau Volvo S90.

Culoarea este, de asemenea, un detaliu important — Uber Black impune ca mașinile să fie negre sau închise la culoare, iar aspectul să fie impecabil. Interiorul trebuie întreținut la standarde înalte, iar șoferul trebuie să ofere o experiență de transport comparabilă cu cea a unui șofer personal.

Ce venituri pot obține șoferii Uber Black

Veniturile depind de mai mulți factori: orașul, programul de lucru, tipul de mașină și frecvența comenzilor. În medie, un șofer Uber Black poate câștiga cu 30–50% mai mult decât unul care activează în categoria UberX, datorită tarifelor ridicate și bacșișurilor mai consistente.

În perioadele de vârf, veniturile lunare pot depăși 12.000–14.000 de lei, mai ales dacă șoferul lucrează în zone cu cerere mare de transport corporate sau evenimente.

Pentru cei care își doresc să ofere servicii premium și sunt dispuși să investească în confort și imagine, trecerea la Uber Black poate fi o decizie profitabilă pe termen lung — o combinație între profesionalism, câștiguri mai mari și satisfacția unui alt nivel de experiență.

