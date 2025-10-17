Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători

În luna noiembrie 2025, peste patru milioane de pensionari din România își vor primi pensiile conform unui calendar stabilit de Casa Națională de Pensii Publice. Plata sumelor va fi efectuată diferențiat, în funcție de modalitatea aleasă de fiecare beneficiar – pe card sau prin Poșta Română. În același timp, Guvernul a anunțat că aproximativ 2,7 milioane de pensionari cu venituri mici vor primi un sprijin suplimentar, sub forma unei „a 13-a pensii”, înainte de Crăciun. Măsura este menită să ajute persoanele cu venituri reduse într-o perioadă dificilă, marcată de creșterea costurilor și de pregătirile pentru sărbători.

Când intră pensiile în noiembrie 2025

Pensionarii care au optat pentru plata prin Poșta Română vor primi banii la domiciliu începând cu 1 noiembrie, distribuirea urmând să se desfășoare etapizat până în 15 noiembrie, în funcție de programul poștașilor din fiecare localitate. Cei care încasează pensia în cont bancar vor primi sumele în perioada 11-13 noiembrie 2025, prin virament direct.

Cine primește bani în plus înainte de Crăciun

Guvernul a anunțat că va acorda și în acest an un ajutor financiar de 800 de lei pensionarilor cu venituri sub 2.574 lei, sumă considerată un sprijin suplimentar pentru perioada sărbătorilor. Sprijinul este împărțit în două tranșe: prima, de 400 lei, a fost plătită în septembrie, iar a doua tranșă va fi virată în decembrie 2025, cel mai probabil în jurul datei de 15 decembrie, astfel încât banii să ajungă la beneficiari înainte de Crăciun.

„2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranșă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an. Avem acești bani în buget și vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă. Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă. Este o măsură de protecţie socială la care nu am renunţat şi care va fi binevenită”, a declarat ministrul Muncii, Petre Florin Manole, potrivit România TV.

Efortul financiar al statului pentru plata acestei măsuri depășește 1,1 miliarde de lei. Banii se vor plăti din oficiu, fără ca pensionarii să depună cereri, astfel încât sprijinul să ajungă rapid la toți beneficiarii eligibili.

Alte ajutoare pentru categoriile vulnerabile

Pe lângă sprijinul financiar pentru pensionari, Guvernul a decis continuarea programului de tichete sociale pentru alimente și mese calde, în valoare totală de 250 lei până la finalul anului, acordate în două tranșe egale de câte 125 lei. De asemenea, elevii defavorizați din învățământul de stat vor primi 500 lei/an sub formă de tichete sociale, pentru achiziția de rechizite și îmbrăcăminte.

Finanțarea acestor programe provine din bugetul de stat și fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Ce trebuie să știe pensionarii înainte de plată

Pensionarii care încasează peste 3.000 lei vor continua să plătească impozit și contribuție la sănătate (CASS) pentru partea care depășește acest plafon. În același timp, cei care au depus cereri de recalculare își vor primi pensia conform noilor calcule efectuate de reprezentanții caselor teritoriale de pensii.

Pensia medie în România este în prezent de aproximativ 2.900 lei, iar autoritățile anunță că plata din noiembrie va fi organizată atent, pentru a se evita întârzierile și aglomerația la ghișeele poștale.