Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 15:03
de Bianca Dumbrăveanu

Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători

ACTUALITATE
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători

În luna noiembrie 2025, peste patru milioane de pensionari din România își vor primi pensiile conform unui calendar stabilit de Casa Națională de Pensii Publice. Plata sumelor va fi efectuată diferențiat, în funcție de modalitatea aleasă de fiecare beneficiar – pe card sau prin Poșta Română. În același timp, Guvernul a anunțat că aproximativ 2,7 milioane de pensionari cu venituri mici vor primi un sprijin suplimentar, sub forma unei „a 13-a pensii”, înainte de Crăciun. Măsura este menită să ajute persoanele cu venituri reduse într-o perioadă dificilă, marcată de creșterea costurilor și de pregătirile pentru sărbători.

Când intră pensiile în noiembrie 2025

Pensionarii care au optat pentru plata prin Poșta Română vor primi banii la domiciliu începând cu 1 noiembrie, distribuirea urmând să se desfășoare etapizat până în 15 noiembrie, în funcție de programul poștașilor din fiecare localitate. Cei care încasează pensia în cont bancar vor primi sumele în perioada 11-13 noiembrie 2025, prin virament direct.

Cine primește bani în plus înainte de Crăciun

Guvernul a anunțat că va acorda și în acest an un ajutor financiar de 800 de lei pensionarilor cu venituri sub 2.574 lei, sumă considerată un sprijin suplimentar pentru perioada sărbătorilor. Sprijinul este împărțit în două tranșe: prima, de 400 lei, a fost plătită în septembrie, iar a doua tranșă va fi virată în decembrie 2025, cel mai probabil în jurul datei de 15 decembrie, astfel încât banii să ajungă la beneficiari înainte de Crăciun.

„2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranșă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an.

Avem acești bani în buget și vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă. Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă. Este o măsură de protecţie socială la care nu am renunţat şi care va fi binevenită”, a declarat ministrul Muncii, Petre Florin Manole, potrivit România TV.

Efortul financiar al statului pentru plata acestei măsuri depășește 1,1 miliarde de lei. Banii se vor plăti din oficiu, fără ca pensionarii să depună cereri, astfel încât sprijinul să ajungă rapid la toți beneficiarii eligibili.

Alte ajutoare pentru categoriile vulnerabile

Pe lângă sprijinul financiar pentru pensionari, Guvernul a decis continuarea programului de tichete sociale pentru alimente și mese calde, în valoare totală de 250 lei până la finalul anului, acordate în două tranșe egale de câte 125 lei. De asemenea, elevii defavorizați din învățământul de stat vor primi 500 lei/an sub formă de tichete sociale, pentru achiziția de rechizite și îmbrăcăminte.

Finanțarea acestor programe provine din bugetul de stat și fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Ce trebuie să știe pensionarii înainte de plată

Pensionarii care încasează peste 3.000 lei vor continua să plătească impozit și contribuție la sănătate (CASS) pentru partea care depășește acest plafon. În același timp, cei care au depus cereri de recalculare își vor primi pensia conform noilor calcule efectuate de reprezentanții caselor teritoriale de pensii.

Pensia medie în România este în prezent de aproximativ 2.900 lei, iar autoritățile anunță că plata din noiembrie va fi organizată atent, pentru a se evita întârzierile și aglomerația la ghișeele poștale.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice
Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
Filmul crimei din București. Cum au ucis-o fiica de 15 ani și iubitul ei pe mama adoptivă. Ce au făcut apoi ca să ascundă totul și cum au încercat să-i păcălească pe anchetatori
Filmul crimei din București. Cum au ucis-o fiica de 15 ani și iubitul ei pe mama adoptivă. Ce au făcut apoi ca să ascundă totul și cum au încercat să-i păcălească pe anchetatori
După 80 de ani, inteligența artificială identifică ofițerul nazist din celebra fotografie a Holocaustului
După 80 de ani, inteligența artificială identifică ofițerul nazist din celebra fotografie a Holocaustului
Stea „aproape primordială” descoperită la marginea Căii Lactee. Ar putea fi urmaș direct al primelor stele din Univers
Stea „aproape primordială” descoperită la marginea Căii Lactee. Ar putea fi urmaș direct al primelor stele din Univers
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”
Câte apartamente aveau asigurare împotriva exploziei. Primele cifre oficiale după tragedia din Rahova
Câte apartamente aveau asigurare împotriva exploziei. Primele cifre oficiale după tragedia din Rahova
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...