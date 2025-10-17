Noi tichete de ajutor financiar pentru românii vulnerabili. Cum se obțin e-voucherele de către persoanele cu dizabilități, cum se pot folosi banii

Persoanele cu dizabilități din România pot primi începând din această toamnă un sprijin financiar direct, sub forma unor e-vouchere destinate achiziționării de tehnologii asistive și de acces. Măsura este reglementată prin Ordinul nr. 723/2025 , publicat recent în Monitorul Oficial, și face parte din proiectul „TECH ASSIST” , lansat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD). Scopul principal al programului este sprijinirea integrării sociale și creșterea gradului de autonomie pentru persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 , având o valoare totală de peste 210 milioane de lei și un număr estimat de 4.307 beneficiari. În prima etapă, ANPDPD a anunțat acordarea a 1.500 de e-vouchere, iar înscrierile pentru această fază sunt deschise până la 15 octombrie 2025 .

Cine poate beneficia și ce condiții trebuie îndeplinite

Conform noilor reguli, pot primi e-vouchere persoanele cu dizabilități încadrate într-un grad de handicap grav, accentuat sau mediu, dar și cele aflate în proces de evaluare complexă. Condiția esențială este ca solicitantul să aibă domiciliul în România și să nu fi beneficiat de un alt voucher similar în ultimii trei ani.

În cazul copiilor, cererea se depune de către părinți sau reprezentanții legali, iar pentru adulții instituționalizați se acordă sprijin doar pentru dispozitive de utilizare individuală. Programul este gândit astfel încât să asigure o distribuție echitabilă și o monitorizare strictă a utilizării fondurilor publice.

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să aibă certificat de încadrare în grad de handicap sau dovada evaluării complexe în curs;

– să nu fi primit un alt voucher pentru același tip de dispozitiv în ultimii trei ani;

– să achiziționeze produsul exclusiv de la furnizori autorizați de ANPDPD;

– să nu cesioneze sau să folosească în alte scopuri produsul achiziționat.

Ce se poate cumpăra cu e-voucherul și care este valoarea acestuia

E-voucherul se acordă în format electronic, nominal și netransferabil, cu o valabilitate de 90 de zile de la emitere. Poate fi utilizat o singură dată pentru achiziționarea unui produs sau serviciu inclus în lista tehnologiilor asistive aprobate.

Printre dispozitivele care pot fi cumpărate se numără:

– proteze auditive și dispozitive pentru amplificarea sunetului;

– scaune rulante, cadre, bastoane inteligente și alte dispozitive de mobilitate;

– echipamente de comunicare alternativă pentru persoane cu deficiențe de vorbire sau de auz;

– tehnologii informatice (cititoare de ecran, tastaturi adaptate, comutatoare, software de control vocal);

– dispozitive pentru deficiențe vizuale , cum ar fi lupe electronice, imprimante Braille sau bastoane electronice.

Valoarea fiecărui voucher este stabilită în funcție de categoria produsului, conform listei de prețuri de referință din anexa Ordinului 723/2025. Dacă prețul dispozitivului depășește suma acoperită de voucher, diferența se plătește din fonduri proprii.

Cum se obține e-voucherul și ce acte sunt necesare

Cererea pentru acordarea e-voucherului se depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județul de domiciliu sau, în cazul Bucureștiului, la direcția corespunzătoare sectorului. Solicitarea se poate transmite și online, prin platforma ANPDPD, cu semnătură electronică.

Dosarul trebuie să conțină:

– copie a actului de identitate;

– copie a certificatului de handicap sau a dovezii evaluării complexe;

– recomandarea medicului specialist privind tehnologia necesară;

– deviz estimativ emis de un furnizor autorizat;

– declarație pe propria răspundere că nu s-a beneficiat de un alt voucher similar în ultimii trei ani;

– după caz, împuternicire notarială sau hotărâre de tutelă.

ANPDPD analizează cererea în termen de maximum 30 de zile , iar în caz de aprobare, beneficiarul primește voucherul pe e-mail sau, la cerere, în format tipărit. Dacă lipsesc documente, solicitantul are 10 zile pentru completare.

După primirea voucherului, beneficiarul este obligat să îl utilizeze exclusiv în scopul declarat și să păstreze produsul timp de cel puțin trei ani. Folosirea necorespunzătoare, cesionarea sau comercializarea dispozitivului aduc sancțiuni între 3.000 și 10.000 lei pentru persoane fizice și până la 50.000 lei pentru persoane juridice.

O măsură de incluziune reală pentru persoanele vulnerabile

Prin acest program, autoritățile încearcă să ofere un ajutor concret persoanelor cu dizabilități, nu doar sub forma unui sprijin financiar, ci ca o investiție în autonomie și incluziune socială. Tehnologiile asistive pot schimba radical viața beneficiarilor, facilitând accesul la educație, muncă sau comunicare.

După cum a declarat Claudia Irina Șandru, reprezentant ANPDPD, înscrierile rămân deschise și după prima etapă, întrucât sumele neutilizate vor fi realocate: „Numărul final de beneficiari va fi, cel mai probabil, mai mare decât cel estimat inițial.”

Programul „TECH ASSIST” marchează astfel un pas important către o Românie mai accesibilă și mai echitabilă pentru toți cetățenii.