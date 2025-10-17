Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
17 oct. 2025 | 08:30
de Alexandru Puiu

Noi tichete de ajutor financiar pentru românii vulnerabili. Cum se obțin e-voucherele de către persoanele cu dizabilități, cum se pot folosi banii

ACTUALITATE
Noi tichete de ajutor financiar pentru românii vulnerabili. Cum se obțin e-voucherele de către persoanele cu dizabilități, cum se pot folosi banii
Cele mai noi vouchere pentru românii cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități din România pot primi începând din această toamnă un sprijin financiar direct, sub forma unor e-vouchere destinate achiziționării de tehnologii asistive și de acces. Măsura este reglementată prin Ordinul nr. 723/2025 , publicat recent în Monitorul Oficial, și face parte din proiectul „TECH ASSIST” , lansat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD). Scopul principal al programului este sprijinirea integrării sociale și creșterea gradului de autonomie pentru persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 , având o valoare totală de peste 210 milioane de lei și un număr estimat de 4.307 beneficiari. În prima etapă, ANPDPD a anunțat acordarea a 1.500 de e-vouchere, iar înscrierile pentru această fază sunt deschise până la 15 octombrie 2025 .

Cine poate beneficia și ce condiții trebuie îndeplinite

Conform noilor reguli, pot primi e-vouchere persoanele cu dizabilități încadrate într-un grad de handicap grav, accentuat sau mediu, dar și cele aflate în proces de evaluare complexă. Condiția esențială este ca solicitantul să aibă domiciliul în România și să nu fi beneficiat de un alt voucher similar în ultimii trei ani.

În cazul copiilor, cererea se depune de către părinți sau reprezentanții legali, iar pentru adulții instituționalizați se acordă sprijin doar pentru dispozitive de utilizare individuală. Programul este gândit astfel încât să asigure o distribuție echitabilă și o monitorizare strictă a utilizării fondurilor publice.

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să aibă certificat de încadrare în grad de handicap sau dovada evaluării complexe în curs;

– să nu fi primit un alt voucher pentru același tip de dispozitiv în ultimii trei ani;

– să achiziționeze produsul exclusiv de la furnizori autorizați de ANPDPD;

– să nu cesioneze sau să folosească în alte scopuri produsul achiziționat.

Ce se poate cumpăra cu e-voucherul și care este valoarea acestuia

E-voucherul se acordă în format electronic, nominal și netransferabil, cu o valabilitate de 90 de zile de la emitere. Poate fi utilizat o singură dată pentru achiziționarea unui produs sau serviciu inclus în lista tehnologiilor asistive aprobate.

Printre dispozitivele care pot fi cumpărate se numără:

– proteze auditive și dispozitive pentru amplificarea sunetului;

– scaune rulante, cadre, bastoane inteligente și alte dispozitive de mobilitate;

– echipamente de comunicare alternativă pentru persoane cu deficiențe de vorbire sau de auz;

– tehnologii informatice (cititoare de ecran, tastaturi adaptate, comutatoare, software de control vocal);

– dispozitive pentru deficiențe vizuale , cum ar fi lupe electronice, imprimante Braille sau bastoane electronice.

Valoarea fiecărui voucher este stabilită în funcție de categoria produsului, conform listei de prețuri de referință din anexa Ordinului 723/2025. Dacă prețul dispozitivului depășește suma acoperită de voucher, diferența se plătește din fonduri proprii.

Cum se obține e-voucherul și ce acte sunt necesare

Cererea pentru acordarea e-voucherului se depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județul de domiciliu sau, în cazul Bucureștiului, la direcția corespunzătoare sectorului. Solicitarea se poate transmite și online, prin platforma ANPDPD, cu semnătură electronică.

Dosarul trebuie să conțină:

– copie a actului de identitate;

– copie a certificatului de handicap sau a dovezii evaluării complexe;

– recomandarea medicului specialist privind tehnologia necesară;

– deviz estimativ emis de un furnizor autorizat;

– declarație pe propria răspundere că nu s-a beneficiat de un alt voucher similar în ultimii trei ani;

– după caz, împuternicire notarială sau hotărâre de tutelă.

ANPDPD analizează cererea în termen de maximum 30 de zile , iar în caz de aprobare, beneficiarul primește voucherul pe e-mail sau, la cerere, în format tipărit. Dacă lipsesc documente, solicitantul are 10 zile pentru completare.

După primirea voucherului, beneficiarul este obligat să îl utilizeze exclusiv în scopul declarat și să păstreze produsul timp de cel puțin trei ani. Folosirea necorespunzătoare, cesionarea sau comercializarea dispozitivului aduc sancțiuni între 3.000 și 10.000 lei pentru persoane fizice și până la 50.000 lei pentru persoane juridice.

O măsură de incluziune reală pentru persoanele vulnerabile

Prin acest program, autoritățile încearcă să ofere un ajutor concret persoanelor cu dizabilități, nu doar sub forma unui sprijin financiar, ci ca o investiție în autonomie și incluziune socială. Tehnologiile asistive pot schimba radical viața beneficiarilor, facilitând accesul la educație, muncă sau comunicare.

După cum a declarat Claudia Irina Șandru, reprezentant ANPDPD, înscrierile rămân deschise și după prima etapă, întrucât sumele neutilizate vor fi realocate: „Numărul final de beneficiari va fi, cel mai probabil, mai mare decât cel estimat inițial.”

Programul „TECH ASSIST” marchează astfel un pas important către o Românie mai accesibilă și mai echitabilă pentru toți cetățenii.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Noile console portabile ROG Xbox Ally și Ally X, disponibile acum în România. Ce știu să facă „jucăriile” de la ASUS, cât costă
Noile console portabile ROG Xbox Ally și Ally X, disponibile acum în România. Ce știu să facă „jucăriile” de la ASUS, cât costă
Ace Frehley, chitaristul legendarei trupe Kiss, a murit. Artistul avea 74 de ani
Ace Frehley, chitaristul legendarei trupe Kiss, a murit. Artistul avea 74 de ani
O femeie dată dispărută din București a fost găsită moartă, îngropată într-o pădure. Polițiștii îi suspectează pe fiica ei și pe iubitul acesteia de crimă UPDATE
O femeie dată dispărută din București a fost găsită moartă, îngropată într-o pădure. Polițiștii îi suspectează pe fiica ei și pe iubitul acesteia de crimă UPDATE
Ce înseamnă să fie persoană autoexclusă de la jocuri de noroc în România. Ce întâmplă dacă mai joci la păcănele în unele locații
Ce înseamnă să fie persoană autoexclusă de la jocuri de noroc în România. Ce întâmplă dacă mai joci la păcănele în unele locații
Avocatul Poporului susține statul în disputa privind pensiile private. Instituția neagă dreptul de proprietate al românilor asupra acestor bani
Avocatul Poporului susține statul în disputa privind pensiile private. Instituția neagă dreptul de proprietate al românilor asupra acestor bani
Ce trebuie să știi despre transparența salariilor în România. Ar trebui să știm toți cât câștigă colegii în 2026
Ce trebuie să știi despre transparența salariilor în România. Ar trebui să știm toți cât câștigă colegii în 2026
Cum știi dacă intri în vizorul ANAF, dacă îți vin inspectorii la ușă. Totul pleacă de la indicatorii de risc fiscal și sunt publici
Cum știi dacă intri în vizorul ANAF, dacă îți vin inspectorii la ușă. Totul pleacă de la indicatorii de risc fiscal și sunt publici
Codul Rutier 2025 despre circulația pe un drum cu prioritate. Când trebuie să semnalizezi ca să nu iei 600 de lei amendă
Codul Rutier 2025 despre circulația pe un drum cu prioritate. Când trebuie să semnalizezi ca să nu iei 600 de lei amendă
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...