Când intră alocațiile copiilor în luna septembrie. Se pot baza părinții pe banii de la stat pentru pregătirile de școală?

Mulți părinți se întreabă când vor intra alocațiile copiilor pe card, mai ales în contextul pregătirilor pentru școală. În septembrie 2025, părinții, tutorii sau beneficiarii alocației de stat pentru copii pot fi liniștiți: banii vor fi virați pe cont pe data de 8 septembrie, respectiv luni, conform precedentului stabilit în calendarul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Modalități de plată și schimbări de cont sau adresă

Alocația se poate primi pe card bancar – plata se va efectua pe 8 septembrie 2025, zi lucrătoare. Prin mandat poștal, livrarea începe de regulă în câteva zile, în funcție de infrastructura Poștei Române și zona de domiciliu, putând fi finalizată până la mijlocul lunii.

Părinții care doresc să schimbe contul în care primesc alocația trebuie să aibă un extras de cont și să depună o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Dacă se schimbă adresa de domiciliu și alocația trebuie să fie trimisă prin poștă, părinții trebuie să meargă la Direcția Muncii, birou sau compartiment ”Alocații copii” și să prezinte copia cărții de identitate cu noua adresă.

Valoarea alocațiilor în septembrie 2025

Conform OUG 156/2024, alocațiile rămân nemodificate și sunt structurate astfel:

719 lei/lună pentru copiii de până la 2 ani (sau până la 3 ani pentru cei cu handicap);

pentru copiii de până la 2 ani (sau până la 3 ani pentru cei cu handicap); 292 lei/lună pentru copiii între 2 și 18 ani (inclusiv tinerii peste 18 ani învățând în sistem liceal sau profesional);

pentru copiii între 2 și 18 ani (inclusiv tinerii peste 18 ani învățând în sistem liceal sau profesional); 719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani.

Vezi și Toți românii care stau la bloc trebuie să știe acest detaliu despre copiii lor. De la ce vârstă trebuie trecuți la întreținere, conform legii!

Ce documente trebuie pregătite pentru dosarul de alocație

Actele necesare pentru dosarul de alocație 2025 includ:

Certificat de naștere românesc al copilului minor;

Certificat de căsătorie românesc sau declarație notarială;

Certificatele de cetățenie ale ambilor părinți;

Declarație privind domiciliul copilului din partea solicitantului;

Buletin de identitate românesc al părintelui care solicită alocații;

Buletin de identitate moldovenesc sau românesc al celuilalt părinte;

Extras de pe contul bancar.

Copiii născuți în străinătate pot primi, de asemenea, alocație, respectând procedurile legale prevăzute. Astfel, părinții se pot baza pe aceste sume pentru a acoperi cheltuielile școlare, rechizitele și nevoile de zi cu zi ale copiilor începând cu luna septembrie.

Alocația oferă un sprijin constant familiilor, contribuind la liniștea și stabilitatea financiară necesară unei educații bune și unui start promițător în noul an școlar.

Pentru mulți părinți, aceste sume reprezintă un ajutor valoros care le permite să se concentreze pe dezvoltarea și bunăstarea copiilor, fără grija unor cheltuieli neașteptate.

Vezi și Un sfert dintre elevi folosesc deja inteligența artificială pentru teme. Este școala pregătită pentru această schimbare?!