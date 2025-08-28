Un sfert dintre elevi folosesc deja inteligența artificială pentru teme. Este școala pregătită pentru această schimbare?

Un nou studiu arată că aproximativ 25% dintre elevi apelează la inteligența artificială pentru rezolvarea temelor.

Dacă până acum generațiile de copii erau provocate să gândească critic pentru a-și duce la bun sfârșit sarcinile școlare, noile tehnologii ridică întrebări serioase: cum ne asigurăm că AI-ul devine un instrument de învățare și nu un substitut al acesteia?

Fenomenul este deja prezent în școli și are impact direct asupra modului în care tinerii se raportează la studiu.

Mulți specialiști avertizează că, deși tehnologia poate fi extrem de utilă, ea riscă să afecteze procesul de înțelegere profundă și dezvoltarea gândirii critice.

Inteligența artificială, aliat sau piedică în procesul educațional?

Cristian Movilă, specialist în AI, este de părere că tehnologia face deja parte din viața noastră și trebuie privită ca o unealtă, nu ca o scurtătură: „Scopul școlii este să ne pregătească pentru viață. Este important să descoperim cum ne putem folosi de AI în procesul de învățare, nu cum să înlocuim acest proces cu AI”, a declarat el pentru PRO TV.

Această perspectivă ridică, de altfel, o provocare majoră: elevii care primesc „rezultatele de-a gata” riscă să nu mai exerseze capacitatea de a analiza și de a pune întrebări. Dacă în matematică, fizică sau chimie AI oferă rezolvări directe, pericolul este ca elevii să preia răspunsul fără a înțelege logica din spatele lui.

În acest context, rolul profesorilor și al părinților devine esențial. Elevii trebuie ghidați să folosească AI-ul ca pe un partener în descoperire, un instrument care oferă direcții, dar nu înlocuiește exercițiul intelectual.

De la răspuns la procesul de gândire: ce mai înseamnă „a învăța”?

Se atrage, astfel, atenția că, prin accesul la răspunsuri instantanee, elevii pot pierde contactul cu esența educației: dezvoltarea gândirii critice.

„Foarte important este să contribuim la procesul de înțelegere a soluției. Trebuie să punem întrebările corecte: de ce? de ce așa? de ce nu altfel? Aici intervine partea creativă, exploratorie, nu doar rezultatul final”, spune Cristian Movilă, potrivit sursei citate anterior.

De fapt, adevărata miză a educației în era digitală nu este simpla obținere a unei note bune, ci formarea unui mod de gândire flexibil și adaptabil. Elevii au nevoie să înțeleagă că valoarea școlii nu stă în memorarea mecanică, ci în drumul parcurs pentru a ajunge la răspuns.

Inteligența artificială poate fi o resursă educațională extraordinară atunci când este folosită responsabil. În loc să fie o scurtătură, ea poate deschide noi orizonturi de explorare și creativitate.

Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, este necesară o schimbare de mentalitate: profesorii să integreze AI-ul în procesul de predare, iar elevii să fie încurajați să caute explicații și să își cultive curiozitatea.