Toți românii care stau la bloc trebuie să știe acest detaliu despre copiii lor. De la ce vârstă trebuie trecuți la întreținere, conform legii

Venirea pe lume a unui copil aduce nu doar bucurie, ci și o serie de obligații administrative pentru părinții care locuiesc la bloc. Una dintre acestea este legată de modul în care trebuie să fie declarați în evidența asociației de proprietari și de momentul din care sunt luați în calcul la întreținere. Actuala legislație nu mai oferă scutiri de la plata cheltuielilor, așa cum s-a întâmplat pentru scurt timp în trecut, iar acest lucru poate fi surprinzător pentru mulți părinți.

Cum s-a schimbat legea în ultimii ani

În trecut, Legea nr. 230/2007 privind asociațiile de proprietari permitea asociațiilor să scutească, opțional, copiii cu vârsta sub trei ani de la plata cheltuielilor de consumuri individuale. Această scutire nu era obligatorie și se aplica doar dacă asociația decidea acest lucru. Mai mult, impactul real al măsurii era redus, deoarece făcea referire la costurile pe care fiecare apartament le plătește oricum în funcție de contoarele proprii, cum ar fi consumul de apă sau energie termică.

Această prevedere a dispărut în 2018, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018, care a înlocuit complet vechea reglementare. În prezent, legea nu mai conține nicio formă de scutire pentru copiii mici, indiferent de vârsta lor.

Ce obligații au părinții conform legislației actuale

Potrivit Legii nr. 196/2018, orice proprietar are obligația să anunțe asociația de proprietari în termen de 10 zile despre orice schimbare în numărul persoanelor care locuiesc în apartament. Acest lucru include și nașterea unui copil, chiar dacă vorbim despre un nou-născut. Termenul scurt poate fi o provocare, mai ales în primele săptămâni după venirea pe lume a bebelușului.

Administratorii folosesc aceste informații pentru a repartiza corect cheltuielile comune, cum ar fi costul apei reci și calde, energia electrică necesară pentru lifturi și iluminatul spațiilor comune, precum și serviciile de salubritate și întreținere a instalațiilor.

În practică, prezența unui copil mic poate crește foarte puțin costurile de întreținere, însă obligația legală de raportare există și trebuie respectată. Nedeclararea numărului real de locatari poate duce la recalculări și eventuale penalități.

Proiectul legislativ aflat în discuție

În prezent, există un proiect de lege care prevede reintroducerea scutirii de la plata cheltuielilor de consumuri individuale pentru copiii sub trei ani. Proiectul a trecut deja de Senat și așteaptă votul Camerei Deputaților. Totuși, dacă va fi adoptat, efectul său va fi limitat, exact ca în trecut, deoarece face referire doar la costurile ce sunt oricum stabilite pe baza consumului măsurat individual.

Astfel, chiar și dacă măsura intră în vigoare, obligația de a anunța în termen de 10 zile apariția unui nou membru în familie va rămâne valabilă. Singura diferență ar fi o reducere marginală a facturii la întreținere pentru părinții care locuiesc la bloc.