Când ești obligat să îți anunți vecinii dacă faci lucrări de renovare în casă

Renovările interioare sau exterioare ale locuințelor sunt adesea sursă de conflicte între vecini, mai ales dacă nu se respectă regulile legale. Iată când ești obligat să îți anunți vecinii dacă vrei să faci lucrări de renovare în casa sau apartamentul tău, conform legislației actualizate pentru 2025.

Fundamente legislative

Legea de bază în domeniu este Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările aduse de Legea 453/2001.

Totodată, Legea nr. 196/2018 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari stabilește că părțile comune (structură, instalații comune etc.) nu pot fi afectate fără respectarea drepturilor coproprietarilor.

În plus, Legea nr. 61/1991 reglementează tulburarea liniștii publice și impune limitări privind orele în care pot fi făcute activități zgomotoase.

Când trebuie să anunți vecinii

Nu există o prevedere expresă în lege care să spună „trebuie să scrii vecinilor un anunț” pentru toate tipurile de lucrări. Totuși, pe baza prevederilor legale și a practicii administrative/deciziilor tribunalelor, următoarele situații impun informarea, obținerea acordului sau notificarea vecinilor:

Lucrări ce afectează părți comune sau vecini

Dacă intenționezi să intervii asupra elementelor comune — de exemplu, zid despărțitor, pereți portanți, instalații comune (conducte, canalizare, șanțuri) — trebuie să soliciți acordul vecinilor afectați și, de regulă, aprobarea asociației de proprietari.

Legea 196/2018 impune că modificările care pot afecta elemente comune se decid în adunarea generală, respectând majorități statutare.

Modificări de compartimentare între apartamente

Dacă vrei să demolezi un perete comun sau să-l ridici altfel, chiar dacă nu pare un perete de rezistență, ai nevoie de expertiză tehnică, acord scris al vecinilor și autorizație de construire.

Schimbarea destinației locuinței

Dacă transformi locuința (de ex. în birou, spațiu comercial) și această modificare implică modificări ce pot genera impact asupra structurii, instalațiilor sau traficului, este necesar acordul tuturor vecinilor cu cei învecinați și avize legale corespunzătoare.

Lucrări care pot genera disconfort semnificativ sau zgomot extins

Deși nu toate lucrările zgomotoase impun legal notificarea vecinilor, este recomandat și respectuos să îi anunți când intenționezi activități mai deranjante, cum ar fi demolări, surpat pereți sau traforări extinse. În plus, asociația poate stabili în regulamentul intern ore de liniște suplimentare.

Lucrări care nu impun notificare / acord

Legislația recunoaște că nu toate intervențiile necesită notificare sau acord:

Reparații, înlocuiri sau finisaje interioare (tencuieli, zugrăveli, pardoseli) care nu schimbă configurația structurală sau designul fațadei.

Înlocuirea tâmplăriei exterioare, dacă se păstrează forma și dimensiunile golurilor.

Reparații la instalațiile interne (electrice, sanitare) care nu afectează părți comune.

Reparații la acoperișuri sau garduri, dacă nu se modifică forma sau aspectul.

În aceste cazuri, notificarea vecinilor nu este legal obligatorie.

Exemple practice și procedură de informare

Dacă vrei să spargi un perete interior care nu e comun și nu afectează structura, probabil nu trebuie să notifici vecinii legal, dar este politicos să-i avertizezi.

Dacă vrei să extinzi balconul sau să-l închizi cu tâmplărie, această intervenție poate fi considerată modificare fațadă și poate necesita autorizare + notificare vecini.

Pentru lucrări care implică acces din locuința ta către elemente comune (ex: retehnologizarea instalației centrale care traversează casa), Legea 196/2018 impune ca proprietarul să permită accesul reprezentanților comitetului executiv, cu preaviz de minimum 5 zile (sau 24h în caz de urgență).

Notificarea poate fi făcută în scris, ideal cu confirmare de primire, și ar trebui să conțină: data planificată a lucrărilor, natura intervenției, firma executantă, eventuale deranjamente estimate și informații de contact.

Sancțiuni și riscuri

Nerespectarea acestor reguli poate atrage:

Amenzi contravenționale, uneori de până la 100.000 lei, pentru lucrări executate fără autorizație când aceasta este obligatorie. Răspundere civilă față de vecinii afectați, pentru daune materiale și morale.

În cazuri grave, când lucrările pun în pericol stabilitatea clădirii, ar putea interveni sancțiuni penale (Legea 10/1995) — pedepse între 1 și 5 ani, sau 3-10 ani în caz de consecințe grave.

Posibilitatea ca asociația să nu recunoască recepția lucrărilor sau să se opună înscrierii lor în documentația blocului, ceea ce complică ulterior vânzarea apartamentului.

Recomandări practice

Informează vecinii de bunăvoie, înainte de a începe lucrările, mai ales dacă prevezi utilizarea de scule grele sau demolări.

Verifică regulamentul intern al asociației — poate impune ore specifice de lucru.

Respectă orele de liniște: între 22:00 și 08:00, precum și intervalul 13:00-14:00.

Obține autorizația de construire, dacă lucrarea o impune, înainte de începere.

Dacă lucrarea afectează părți comune, funcționarea instalațiilor sau structura, cere acord scris al vecinilor afectați și aprobarea asociației de proprietari.

