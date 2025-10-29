Când e bine să-ți radiezi autoturismul. Situațiile în care legea te obligă să o faci

Tot mai multe mașini abandonate pot fi văzute în parcările din orașe sau pe marginea drumurilor, însă puțini proprietari știu că aceste vehicule pot aduce sancțiuni serioase, chiar dacă nu mai sunt folosite de ani de zile. Regula este clară: orice autoturism înmatriculat trebuie să aibă poliță RCA activă, iar singura soluție legală pentru a scăpa de obligație este radierea mașinii.

Mașinile abandonate, vizate de o nouă campanie națională

În 2025, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a reluat campania națională intitulată „Îndepărtarea vehiculelor abandonate pe domeniul public”. Scopul acestei acțiuni este de a reduce numărul autoturismelor lăsate în parcare sau pe terenuri publice, care ocupă spațiul și poluează mediul.

Reprezentanții ministerului atrag atenția că, potrivit legii, toate mașinile înmatriculate trebuie să aibă o asigurare RCA valabilă, chiar și cele care nu mai circulă. Lipsa utilizării nu scutește proprietarul de obligațiile legale. Cu alte cuvinte, dacă un vehicul nu este radiat, el trebuie asigurat, indiferent dacă este parcat într-un garaj, pe stradă sau pe un teren privat.

„Este necesară instituirea obligației de plată a asigurării RCA pe întreaga durată în care vehiculul există, indiferent dacă este utilizat sau nu”, au precizat oficialii din cadrul ministerului.

Ce riscă proprietarii care ignoră obligația RCA

Legea este strictă în privința poliței de răspundere civilă auto. RCA-ul este obligatoriu pentru toate vehiculele înmatriculate, iar scopul său este de a acoperi daunele produse terților în caz de accident. Chiar dacă mașina nu mai este folosită, atâta timp cât figurează ca înmatriculată, proprietarul trebuie să aibă asigurare activă.

Cei care nu respectă regula riscă amenzi consistente, dar și reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare. În plus, autoritățile locale pot lua măsuri suplimentare în cazul mașinilor abandonate pe domeniul public, inclusiv ridicarea lor și trimiterea la centrele de colectare.

Campania ministerului face parte din Planul de Acțiune pentru Economie Circulară (PAEC) și este realizată în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Registrul Auto Român și autoritățile locale. Scopul principal este reducerea poluării urbane și reciclarea responsabilă a vehiculelor scoase din uz.

Când este recomandat să radiezi autoturismul

Dacă o mașină nu mai este utilizată pe o perioadă îndelungată sau este într-o stare care nu permite reparația, radierea devine cea mai bună soluție. Aceasta se realizează printr-o cerere depusă la serviciul de înmatriculări, alături de documente care atestă scoaterea din uz a vehiculului. Printre acestea se numără dovada predării la un centru autorizat de dezmembrări.

Odată radiată, mașina este eliminată din baza de date a Registrului Auto Român, iar proprietarul nu mai este obligat să dețină RCA activă.

De asemenea, radierea este necesară și atunci când se vinde vehiculul. Mulți români lasă mașinile „pe numele lor” după vânzare, fără a finaliza formalitățile legale, iar acest lucru poate duce la amenzi pentru lipsa RCA, chiar dacă automobilul nu le mai aparține. În astfel de cazuri, închiderea actelor la Direcția Regim Permise și Înmatriculări este esențială pentru a evita problemele.

O posibilă schimbare legislativă în viitor

Autoritățile iau în calcul reintroducerea posibilității de suspendare temporară a înmatriculării, pentru cazurile în care proprietarii doresc să păstreze mașina, dar nu o folosesc pentru o perioadă mai lungă. Până la apariția unei astfel de modificări legislative, singura metodă legală de a evita plata RCA pentru un vehicul nefolosit rămâne radierea completă.

Astfel, pentru a evita amenzi costisitoare și complicații administrative, proprietarii de autoturisme care nu mai circulă sunt sfătuiți să finalizeze procedura de radiere cât mai curând.