Nici mașinile abandonate sau parcate de ani de zile nu mai scapă de obligativitatea RCA. Când ar fi bine să-ți radiezi autoturismul

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a reluat în 2025 campania națională „Îndepărtarea vehiculelor abandonate pe domeniul public”, cu un mesaj clar: orice mașină înmatriculată trebuie să aibă poliță RCA valabilă, chiar dacă nu circulă. Regula, de multe ori ignorată de proprietari, a devenit un element central al strategiei privind economia circulară și vizează reducerea numărului de vehicule lăsate să ruginească pe străzi, trotuare sau terenuri publice.

Autoritățile amintesc că lipsa utilizării unui autoturism nu suspendă obligația de asigurare, atâta timp cât mașina rămâne înmatriculată. Cu alte cuvinte, dacă nu vrei să plătești RCA pentru un vehicul pe care nu îl mai folosești, singura soluție legală este radierea acestuia. În caz contrar, amenzile și sancțiunile pot fi aplicate inclusiv proprietarilor care și-au parcat de ani de zile mașinile nefolosite pe domeniul public sau privat.

Ce spune legea și ce se schimbă prin noua campanie

Conform legislației în vigoare, polița de răspundere civilă auto este obligatorie pentru toate vehiculele înmatriculate, nu doar pentru cele aflate în trafic. Scopul RCA este acoperirea daunelor provocate terților în caz de accident, iar legea nu distinge între mașinile folosite și cele staționate. În lipsa unei asigurări valabile, proprietarul riscă amenzi consistente, reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare.

Campania Ministerului Economiei este parte din Planul de Acțiune pentru Economie Circulară (PAEC) și implică o rețea interinstituțională formată din Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Registrul Auto Român și autoritățile locale. Obiectivul comun este dublu: recuperarea materialelor prin reciclarea vehiculelor abandonate și reducerea poluării urbane cauzate de rugină, scurgeri de uleiuri și spațiu public blocat de caroserii nefolosite.

„Este necesară instituirea obligației de plată a asigurării RCA pe întreaga durată în care vehiculul există, indiferent dacă este utilizat sau nu”, precizează ministerul. Practic, orice mașină înmatriculată – fie ea parcată într-un garaj, într-un câmp sau în fața blocului – trebuie să fie asigurată.

Când e momentul să radiezi mașina și ce pași trebuie urmați

Dacă știi că nu vei mai folosi autoturismul o perioadă lungă, sau dacă acesta nu mai poate fi reparat, radierea este cea mai logică soluție. Procesul implică depunerea unei cereri la serviciul de înmatriculări și prezentarea documentelor care atestă scoaterea din uz – de exemplu, dovada predării la un centru autorizat de dezmembrări. Odată radiată, mașina iese din evidențele Registrului Auto Român și din obligația de a avea RCA activă.

Radierea devine o necesitate și în cazul vânzării. Mulți proprietari care își lasă mașina „în acte” după ce o vând riscă amenzi sau notificări pentru lipsa RCA, chiar dacă vehiculul nu le mai aparține fizic. În astfel de cazuri, încheierea formalităților la Direcția Regim Permise și Înmatriculări devine esențială pentru evitarea neplăcerilor legale.

Pe de altă parte, proprietarii care preferă să păstreze vehiculul, dar nu îl folosesc, pot opta pentru suspendarea temporară a înmatriculării, dacă această opțiune va fi reintrodusă în viitoarele modificări legislative. Până atunci, însă, regula rămâne clară: mașinile înmatriculate trebuie asigurate.

Miza reală: mai puține epave pe străzi și resurse reciclate

Prin acțiunile coordonate la nivel național, autoritățile speră să reducă numărul mare de vehicule abandonate, estimat la zeci de mii doar în marile orașe. Bucureștiul, de exemplu, s-a alăturat deja campaniei, după ce Primăria Capitalei a început în septembrie 2025 un program extins de ridicare a epavelor și vehiculelor părăsite.

În logica economiei circulare, aceste mașini pot fi reciclate integral: o parte din metale, componente electronice și materiale plastice pot fi refolosite, contribuind la reducerea amprentei de carbon. În plus, spațiul eliberat de pe domeniul public va fi redat traficului, pietonilor sau proiectelor de mobilitate urbană.

Pentru stat, campania are și o dimensiune fiscală – fiecare mașină radiată sau reutilizată înseamnă mai puține restanțe RCA, mai puține litigii și o mai bună gestionare a bazei naționale de date privind parcul auto. Pentru cetățeni, mesajul este simplu: dacă nu mai folosești mașina, radiaz-o, altfel vei continua să plătești pentru ea.