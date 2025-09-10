Când ai nevoie de acordul vecinului pentru extinderea locuinței. Ce prevede legea

Extinderea unei locuințe este un pas important pentru orice proprietar, însă nu se poate face oricum și oricând. Legea din România stabilește clar situațiile în care ai nevoie de acordul vecinului pentru a realiza lucrări de construcție sau modificare a casei. Atât Codul Civil, cât și Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții prevăd obligații precise pentru respectarea dreptului de proprietate și a regulilor de urbanism.

Ce spune Codul Civil despre distanțele minime

Una dintre cele mai importante prevederi se regăsește în articolul 612 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009). Acesta stabilește că orice construcție, lucrare sau plantație trebuie să fie ridicată la o distanță minimă de 60 de centimetri față de linia de hotar. Dacă vrei să construiești mai aproape de limita dintre proprietăți, ai nevoie de acordul vecinului, iar acesta trebuie exprimat în formă autentică, la notar.

De asemenea, Codul Civil reglementează și alte obligații de vecinătate. Astfel, streșinile nu trebuie să verse apa pluvială pe terenul vecinului, iar ferestrele sau deschiderile spre proprietatea alăturată nu pot fi realizate fără acordul scris al acestuia. Mai mult, deschiderile care permit vizibilitate directă în curtea vecinului trebuie construite la cel puțin doi metri distanță de hotar dacă sunt paralele, sau la cel puțin un metru dacă sunt oblice.

Când este obligatoriu acordul vecinilor conform Legii 50/1991

Pe lângă Codul Civil, și Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții prevede clar situațiile în care ai nevoie de acordul vecinului. Printre acestea se numără:

atunci când construiești o clădire nouă, lipită de cea a vecinului sau în imediata vecinătate, iar lucrările pot afecta stabilitatea imobilului existent;

atunci când faci o schimbare de destinație a unei clădiri deja existente (de exemplu, transformarea unei anexe în locuință sau a unei locuințe în spațiu comercial);

atunci când ridici o construcție cu o altă destinație decât clădirile aflate în apropiere.

În toate aceste cazuri, acordul vecinilor trebuie dat în formă autentică, la notar, pentru a fi recunoscut de autoritățile care emit autorizația de construire.

Ce faci dacă vecinul refuză acordul

Nu de puține ori apar conflicte între vecini atunci când unul dintre ei dorește să extindă sau să modifice locuința. Dacă refuzul vecinului este justificat, proiectul nu poate continua în forma propusă. Totuși, atunci când refuzul este considerat nejustificat, proprietarul care vrea să construiască are posibilitatea să apeleze la instanța de judecată.

În astfel de situații, instanța poate suplini acordul vecinului, iar hotărârea judecătorească va fi recunoscută de autoritatea locală care emite autorizația de construire. Astfel, legea protejează atât dreptul la proprietate al vecinului, cât și dreptul celui care vrea să-și extindă locuința.

Acordul vecinului este obligatoriu atunci când nu respecți distanța legală de 60 de centimetri față de hotar, când ridici construcții lipite de cele existente, când schimbi destinația imobilului sau când faci modificări care pot afecta direct proprietatea alăturată. Toate aceste situații sunt reglementate clar de Codul Civil (art. 612 și articolele conexe) și de Legea nr. 50/1991.

În lipsa unui acord autentic, notarial, autorizația de construire nu poate fi emisă. Totuși, în cazul unui refuz nejustificat, instanța are puterea să suplinească acordul vecinului, permițând continuarea lucrărilor.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.