Distanța grajdurilor sau cotețelor față de gardul vecinilor. Mulţi români pot fi amendaţi uşor dacă nu ţin cont de lege

Ridicarea sau mutarea unui grajd, coteț ori șopron pentru animale în curte nu este doar o chestiune „de bun-simț” față de vecini, ci și una strict reglementată. Codul civil impune ca orice construcție – inclusiv anexele gospodărești – să respecte o distanță minimă de 60 cm față de linia de hotar, cu excepția cazului în care regulamentele locale prevăd alte retrageri ori există acord notarial între vecini. În plus, pentru ferestrele „de vedere” orientate spre fondul vecin se aplică reguli speciale (de regulă, cel puțin 2 m), deci atenție la deschiderile către curtea alăturată.

La ce distanță pot fi amenajate grajdurile

Cea mai clară regulă pentru gospodării este dată de Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 (normele de igienă). Textul prevede explicit că adăposturile pentru animale se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată și de orice sursă de apă pentru consum uman și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului sau risc pentru sănătatea vecinilor.

Dacă în gospodărie se depășesc limitele de efective permise (exprimate în unități vită mare/UVM), distanța minimă crește la 50 m. Consiliile locale pot stabili chiar distanțe mai mari, în funcție de specificul zonei. Tot aceste norme introduc și plafonul de efective pentru gospodării: în lipsa apei curente, până la echivalentul a 6 UVM (sau 4 UVM dacă se cresc exclusiv găini sau porci); cu apă curentă, până la 10 UVM (sau 7 UVM dacă sunt doar găini sau porci).

Peste aceste praguri, se aplică distanța de 50 m față de prima locuință vecină. Conversia pe specii se face după tabelul european din Regulamentul (UE) 2016/669. Practic, autoritățile apreciază nu doar numărul, ci și „mărimea” efectivelor, astfel încât impactul asupra vecinătății să fie rezonabil.

Condiții minime de exploatare

Chiar dacă respectați distanțele, adăposturile trebuie gestionate astfel încât să nu degaje mirosuri, zgomot sau scurgeri poluante. Normele cer limitarea noxelor, colectarea și depozitarea gunoiului de grajd pe platforme care să nu polueze solul ori apa, și păstrarea puțurilor/foselor la minimum 10 m de locuințe și de sursele de apă.

Pentru zgomot, valorile-limită la exteriorul locuințelor vecine sunt, orientativ, 55 dB ziua și 45 dB noaptea. Ventilația, curățenia periodică, apa suficientă, hrana adecvată și spațiul care să permită mișcarea animalelor sunt esențiale pentru bunăstare și pentru evitarea conflictelor cu vecinii.

Ce amenzi riscați

Nerespectarea distanțelor minime de protecție sanitară sau a normelor de igienă în zonele de locuit reprezintă contravenție. Potrivit HG nr. 857/2011, amenda pentru persoane fizice este, în general, între 1.500 și 3.000 lei (mai mare pentru persoane juridice), atunci când sunt încălcate distanțele minime ori se produc mirosuri, zgomot sau alte noxe peste limitele admise. Inspectorii pot aplica sancțiuni și pentru salubrizare precară sau depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor.

Dacă ridicați sau mutați un coteț/grajd:

verificați PUG/PUZ și regulamentele locale;

păstrați minim 10 m până la prima locuință vecină (și 50 m dacă aveți efective peste pragurile din Ordinul 119/2014);

asigurați gestionarea dejecțiilor și limitați mirosul/zgomotul;

respectați distanțele din Codul civil față de hotar și față de ferestre;

discutați din timp cu vecinii – acordurile scrise vă pot salva bani, timp și nervi.

Respectarea acestor reguli vă ferește de amenzi și, la fel de important, menține pacea în cartier.