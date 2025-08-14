Campania „Spune-i pe nume” ajunge în Parlament cu peste 100.000 de semnături: Cum sunt afectate femeile din România

Inițiativa de reducere a TVA-ului pentru produsele de igienă menstruală trece la o nouă etapă decisivă în Parlament. Campania „Spune-i pe nume – Reducem TVA-ul la produsele menstruale”, lansată de compania Enroush, a reușit să adune peste 116.000 de semnături din partea cetățenilor, un semnal clar că tot mai mulți români consideră sănătatea menstruală o prioritate și nu un subiect marginal.

Astăzi, semnăturile au fost trimise către cele trei comisii parlamentare care urmează să emită raportul final asupra proiectului legislativ: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și Comisia pentru egalitate de șanse. În mesajele adresate acestora au fost incluse misiunea campaniei, un banner vizual și un cod QR care duce la un videoclip ce confirmă sprijinul real al oamenilor pentru această schimbare.

Campania Enroush nu se rezumă doar la o scădere de TVA. Este despre recunoașterea faptului că produsele de igienă menstruală sunt esențiale și nu trebuie tratate ca articole de lux. Viorela Lucescu, director de marketing al companiei, a subliniat că sănătatea menstruală ține de sănătatea publică, acces egal la oportunități și demnitatea fiecărei femei și fete din România.

„Înțelegem că reducerea TVA-ului nu este un proces simplu, dar vocea femeilor trebuie să fie luată în considerare în bugetul anului viitor. Vom continua dialogul și vom susține politici publice care să combată sărăcia menstruală”, a declarat Lucescu.

Adina Săniuță, fostă senatoare și inițiatoarea proiectului legislativ, a subliniat că depășirea pragului de 100.000 de semnături arată determinarea femeilor de a nu mai accepta ca menstruația să fie tratată ca un privilegiu. Ea a adăugat că, deși contextul economic este dificil, absorbantele nu sunt opționale – sunt o necesitate zilnică și un drept elementar.

Reducerea TVA ar fi un pas concret spre normalitate, un gest pe care și alte țări europene l-au făcut deja pentru a sprijini sănătatea și echitatea de gen.

Sprijin concret pentru femeile fără acces la produse de igienă

Pe lângă componenta legislativă, Enroush și-a asumat și acțiuni directe pentru a combate lipsa accesului la produse de igienă menstruală. În paralel cu transmiterea semnăturilor către Parlament, compania a distribuit 100.000 de absorbante către organizații neguvernamentale și centre sociale din România.

Distribuția a fost realizată astfel: 50.000 de absorbante au ajuns la Crucea Roșie Română, 20.000 la Asociația Glasul Vieții coordonată de preotul Dan Damaschin, 10.000 la Asociația Ana și Copiii, 10.000 la Asociația Dragoste Desculță, 8.000 la Asociația MGM și 2.000 la Complexul de Servicii Sociale Găești.

Aceste donații vin în sprijinul femeilor și fetelor aflate în situații de vulnerabilitate, pentru care accesul la produse de igienă menstruală este o provocare constantă. Gestul Enroush nu doar că răspunde unei nevoi urgente, dar transmite și un mesaj clar: nimeni nu ar trebui să fie privat de aceste produse esențiale din cauza situației financiare.

Enroush, un lider de piață cu misiune socială

Fondată acum șase ani de o antreprenoare româncă, Enroush este liderul pieței din România pe segmentul produselor organice de îngrijire intimă. În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 18,6 milioane de lei, iar estimările pentru 2025 sunt de 35 de milioane.

Produsele Enroush sunt prezente în marile lanțuri de retail din România și în farmacii precum Farmacia Tei, Help Net, Catena și Dr. Max, dar și în benzinăriile OMV. Compania este activă și pe piața internațională, în țări precum Turcia, Olanda, Finlanda, Austria, Serbia și Emiratele Arabe Unite.

Îmbinând succesul comercial cu implicarea socială, Enroush demonstrează că o companie poate să fie atât profitabilă, cât și un actor important în schimbarea unor realități sociale ignorate mult timp.