Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 10:32
de Ozana Mazilu

TEHNOLOGIE
Poze dublate și bibliotecă dezordonată: cum îți organizezi inteligent imaginile pe iPhone
Poze dublate și bibliotecă dezordonată: curățare inteligentă și albume partajate, pe iPhone

Mulți utilizatori de iPhone ajung, după câțiva ani de folosire, să aibă o galerie foto plină de imagini repetitive, videoclipuri inutile și albume care nu mai au nicio logică. iOS oferă însă instrumente eficiente pentru a elimina pozele dublate, a crea albume partajate și a menține totul în ordine, fără să pierzi amintiri importante. Acest ghid te ajută să descoperi pașii esențiali pentru a-ți transforma biblioteca foto într-un spațiu curat și ușor de gestionat.

Identifică și șterge rapid pozele dublate

Primul pas spre o galerie organizată este eliminarea fișierelor care ocupă spațiu inutil. În aplicația Poze, iOS are o funcție numită „Duplicate Photos” (Poze dublate) disponibilă în tab-ul „Albume”. Aici găsești imaginile pe care sistemul le identifică drept copii aproape identice, pe baza rezoluției și a conținutului vizual. Nu trebuie decât să atingi „Fuzionează” pentru ca iPhone-ul să păstreze versiunea de cea mai bună calitate și să înlăture restul.

Dacă ai mii de imagini, această funcție îți poate economisi ore întregi. În plus, ștergerea fișierelor dublate eliberează spațiu de stocare pe iCloud, astfel încât nu mai plătești inutil pentru gigabytes ocupați de aceleași fotografii. Este recomandat să faci acest proces periodic, o dată la câteva luni, pentru a preveni aglomerarea.

Creează albume partajate pentru familie și prieteni

După ce ai redus numărul de poze, pasul următor este să împărtășești imaginile importante cu cei dragi. iPhone îți oferă opțiunea de „Albume partajate”, prin care poți invita alți utilizatori Apple să vadă, să comenteze și chiar să adauge propriile fotografii într-un spațiu comun.

Pentru a crea un album partajat, intră în aplicația Poze, selectează butonul „+” și alege „Album partajat”. Denumește albumul, adaugă persoanele dorite prin adresa lor Apple ID și începe să încarci pozele. Această metodă este ideală pentru vacanțe, evenimente de familie sau proiecte comune, pentru că fiecare participant poate contribui și poți păstra totul într-un singur loc. Mai mult, comentariile și reacțiile adăugate de prieteni transformă albumul într-o experiență interactivă.

Păstrează ordinea cu albume inteligente și etichete

Chiar și după eliminarea duplicatelor și crearea albumelor partajate, biblioteca ta poate deveni din nou haotică dacă nu ai un sistem de organizare. iOS îți permite să creezi albume inteligente pe baza unor criterii precum locația, persoanele recunoscute de funcția „People & Places” sau anumite evenimente. Poți selecta imaginile preferate, să le etichetezi cu cuvinte cheie și să folosești funcția de căutare avansată pentru a găsi rapid ce ai nevoie.

De exemplu, dacă îți place fotografia de călătorie, poți grupa toate imaginile dintr-o anumită țară sau oraș într-un singur album inteligent. În plus, marcarea cu „Favorite” pentru pozele cu adevărat importante te ajută să ai mereu la îndemână amintirile esențiale.

Prin folosirea acestor instrumente – ștergerea pozelor dublate, albumele partajate și organizarea inteligentă – îți menții biblioteca foto aerisită și ușor de explorat. O galerie ordonată nu doar că economisește spațiu, ci îți oferă și plăcerea de a-ți redescoperi amintirile fără stres și timp pierdut.

