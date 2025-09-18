Nouă prevedere pentru asociațiile de proprietari. Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment

O noutate legislativă aflată în dezbatere în Senat ar putea aduce o schimbare importantă pentru viața de zi cu zi a locatarilor din blocurile din România. Asociațiile de proprietari vor putea folosi veniturile obținute din închirierea spațiilor comune sau din publicitate nu doar pentru reparații, ci și pentru plata facturilor curente, în situațiile în care fondul de rulment se epuizează.

Legea actuală și limitele ei

Această modificare vine ca răspuns la problemele tot mai frecvente cu care se confruntă asociațiile, care ajung să aibă bani blocați în fonduri speciale, dar lipsă de lichidități pentru cheltuieli imediate.

În prezent, conform Legii 196/2018 privind asociațiile de proprietari, fiecare bloc este obligat să constituie un fond de rulment, din care se asigură plățile curente: facturile la utilități, întreținerea spațiilor comune și alte cheltuieli de funcționare. Cuantumul acestui fond este stabilit prin hotărârea adunării generale și se constituie din contribuțiile fiecărui proprietar.

Totodată, legea prevede și existența fondului de reparații, alimentat din veniturile obținute din exploatarea proprietăților comune – cum ar fi chirii, spații publicitare sau dobânzi bancare. Problema este că, în forma actuală a legii, aceste fonduri sunt strict separate, iar banii din reparații nu pot fi redirecționați către cheltuielile lunare ale blocului.

Astfel, s-a ajuns la situații paradoxale: asociațiile au bani în cont, dar nu îi pot folosi pentru a evita debranșări sau penalități la plata facturilor.

Ce aduce nou proiectul de lege

Propunerea aflată acum pe masa senatorilor introduce o flexibilitate a utilizării banilor. Mai exact, în cazurile în care fondul de rulment se golește, adunarea generală va putea decide, prin hotărâre, folosirea sumelor din fondul de reparații sau din alte fonduri speciale pentru acoperirea cheltuielilor curente.

Această măsură ar urma să funcționeze ca o soluție de urgență, aplicabilă doar atunci când există un risc iminent de neplată către furnizori. Totuși, fiecare astfel de decizie va necesita aprobarea explicită a proprietarilor, pentru a asigura transparența și consensul comunității.

De ce este importantă schimbarea

Inițiatorii proiectului argumentează că modificarea este esențială pentru protejarea locatarilor de situații extreme, precum debranșarea întregului imobil de la utilități sau procese îndreptate împotriva asociațiilor. În plus, operatorii de utilități ar fi scutiți de proceduri costisitoare și consumatoare de timp pentru recuperarea datoriilor.

Practic, noua prevedere oferă o gură de oxigen pentru cash-flow-ul asociațiilor de proprietari, evitând blocajele financiare și asigurând continuitatea serviciilor esențiale.

Deși schimbarea propusă ar putea fi privită ca o relaxare a regulilor, ea nu elimină responsabilitatea proprietarilor de a contribui lunar la cheltuielile comune. Fondul de rulment rămâne obligatoriu, iar folosirea banilor din alte fonduri va fi permisă doar ca soluție temporară și doar cu votul adunării generale.