Călin Georgescu, prima declaraţie publică de când a fost trimis în judecată. ‘O copie la indigo a dosarului lui Trump din 2016’

Climatul politic și juridic din România a fost zguduit în ultimele zile de cazul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, care a avut prima ieșire publică de la momentul trimiterii sale în judecată. Subiectul a atras atenția atât prin reacțiile sale vehemente, cât și prin mobilizarea susținătorilor în fața poliției. Declarațiile sale, încărcate de comparații internaționale și de critici aduse justiției, au fost atent urmărite de presă și au stârnit ample discuții.

Prima apariție publică și susținerea simpatizanților

Miercuri dimineață, Călin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar. La intrare, el a fost întâmpinat de zeci de persoane venite să-i arate sprijin, așa cum reiese din imaginile transmise de Realitatea Plus.

Această prezență a susținătorilor nu a fost întâmplătoare. Cu o seară înainte, liderul AUR, George Simion, le adresase un apel direct simpatizanților formațiunii.

„Fac apel către colegi, prieteni, toți cei care pot veni la ora 10.00 la IPJ Ilfov. E important să vină din ce în ce mai mulți oameni în sprijinul lui Călin Georgescu”, a spus Simion, într-o transmisiune live pe Facebook. Tot atunci, el a îndemnat și diaspora să se alăture mișcării suveraniste.

Declarațiile lui Călin Georgescu

După întâlnirea cu polițiștii, Georgescu a oferit primele sale declarații. În fața jurnaliștilor, a catalogat rechizitoriul drept „un discurs” și a refuzat să răspundă punctual acuzațiilor. El a indicat ca vinovat „oligarhia globalist-soroșistă”, pe care a acuzat-o că „a instrumentalizat justiția ca pe un glonț, cu scopul înlăturării mele de a reda țara noastră înapoi”.

Fostul candidat a mers mai departe cu comparațiile, afirmând că dosarul său seamănă izbitor cu cel al fostului președinte american Donald Trump.

„Dosarul ca atare este o copie la indigo al dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii. Se va arăta adevărul şi aici. O ţară dăinuieşte prin cei curajoşi şi se stinge prin cei laşi care se vând precum Iuda. Sunt milioane de Iuda acum. Minciuna creează șantajul care conduce această ţară”, a afirmat Călin Georgescu.

Tot în acest context, el a făcut referire și la Charlie Kirk, aliatul lui Trump ucis săptămâna trecută, pe care l-a numit „un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi”.

Schimbarea încadrării juridice și acuzațiile aduse

Marți, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au anunțat schimbarea încadrării juridice în dosarul lui Georgescu. Dacă inițial era cercetat pentru instigare la fapte împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false, acum acesta este acuzat de complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare falsă în formă continuată.

În același dosar au mai fost trimiși în judecată Horațiu Potra și alți 20 de mercenari din gruparea acestuia. Potra este acuzat, printre altele, de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și operațiuni ilegale cu articole pirotehnice.

Contextul politic și implicațiile

Cazul lui Călin Georgescu a căpătat rapid valențe politice. Fost câștigător al primului tur al alegerilor prezidențiale, tur anulat ulterior de CCR, acesta este perceput de susținători ca o victimă a sistemului. În același timp, acuzațiile grave formulate de procurori ridică semne de întrebare legate de modul în care astfel de mișcări politice ar putea influența stabilitatea constituțională.

Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie și trebuie să se prezinte săptămânal la poliție pentru semnarea documentelor. Procesul său, care abia începe, se anunță unul de durată și cu ecouri puternice în spațiul public.