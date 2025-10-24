BYD rupe gura târgului la circuitul de la Nürburgring. Yangwang U9 Xtreme devine cea mai rapidă mașină electrică de serie

BYD Yangwang U9 Xtreme devine cea mai rapidă mașină electrică de serie de pe circuitul Nürburgring, cu un timp de 6:59.157, depășind modele de la Rimac, Tesla și Porsche.

Cursa pentru recorduri pe legendarul circuit german Nürburgring Nordschleife intră într-o nouă etapă odată cu apariția hypercarurilor electrice.

Cel mai recent succes vine din China, unde BYD, prin divizia sa de performanță Yangwang, a reușit să stabilească un nou reper cu modelul U9 Xtreme, care a parcurs cei 20,8 kilometri ai circuitului în 6 minute și 59,157 secunde, scrie Road and Track.

Performanța confirmă avansul rapid al producătorilor chinezi în segmentul vehiculelor de înaltă performanță.

Au fost făcute modificări tehnice pentru performanță extremă

Pentru a obține acest rezultat, BYD a adus o serie de îmbunătățiri tehnice importante. Yangwang U9 Xtreme dispune de o baterie litiu-fosfat de 80 kWh și dezvoltă 2958 de cai putere, o cifră rar întâlnită chiar și în lumea hypercarurilor.

Inginerii au reproiectat sistemul de răcire, au instalat frâne din carbon-ceramică și au echipat mașina cu anvelope semi-slick GitiSport, menite să reziste pe întregul traseu solicitant al Nordschleife.

De asemenea, sistemul inteligent de control al caroseriei DiSus-X a fost recalibrat special pentru această tentativă de record.

Acesta funcționează similar cu sistemele hidraulice sofisticate de pe modelele Porsche Taycan sau Panamera, permițând un control precis al mișcărilor caroseriei la viteze foarte mari și în viraje strânse.

Un pilot cu experiență nu poate duce decât la un record greu de egalat

Volanul hypercarului a fost încredințat pilotului german Moritz Kranz, un profesionist cu peste 10.000 de ture completate pe același circuit în competiții GT3 și LMP3.

În filmarea oficială a turei-record, Kranz reușește un echilibru impresionant între viteză și stabilitate, demonstrând potențialul ingineresc al noului model BYD.

„Nürburgring este cea mai dificilă pistă din lume, iar acest timp demonstrează nivelul de dezvoltare atins de BYD și Yangwang. Fără munca intensă de echilibrare între puterea sistemului electric și cerințele șasiului, acest rezultat nu ar fi fost posibil”, a declarat pilotul după finalizarea turei.

Cu această performanță, BYD Yangwang U9 Xtreme intră într-o categorie selectă alături de modele precum Lamborghini Aventador SV (6:59.17) și Porsche 911 GT3 (6:59).

Diferența majoră este însă puterea colosală de aproape 3.000 CP, dublată de greutatea mai mare și complexitatea unui sistem electric complet.

Recordul ridică astfel o întrebare importantă pentru industria auto: cât din aceste rezultate spectaculoase se datorează inovației tehnologice și cât puterii brute oferite de propulsia electrică?

Indiferent de răspuns, Yangwang U9 Xtreme confirmă poziția Chinei ca nou jucător dominant în domeniul hypercarurilor electrice, oferind o combinație de putere, inginerie și performanță care începe să schimbe echilibrul global al competiției auto.