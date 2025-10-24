Ultima ora
Stelian Bujduveanu: Guvernul pregătește o hotărâre pentru reconstrucția blocului din Rahova. Păgubiții rămân proprietari
24 oct. 2025 | 11:28
de Iulia Kelt

BYD rupe gura târgului la circuitul de la Nürburgring. Yangwang U9 Xtreme devine cea mai rapidă mașină electrică de serie

AUTO
BYD rupe gura târgului la circuitul de la Nürburgring. Yangwang U9 Xtreme devine cea mai rapidă mașină electrică de serie
BYD stabilește noi recorduri

BYD Yangwang U9 Xtreme devine cea mai rapidă mașină electrică de serie de pe circuitul Nürburgring, cu un timp de 6:59.157, depășind modele de la Rimac, Tesla și Porsche.

Cursa pentru recorduri pe legendarul circuit german Nürburgring Nordschleife intră într-o nouă etapă odată cu apariția hypercarurilor electrice.

Cel mai recent succes vine din China, unde BYD, prin divizia sa de performanță Yangwang, a reușit să stabilească un nou reper cu modelul U9 Xtreme, care a parcurs cei 20,8 kilometri ai circuitului în 6 minute și 59,157 secunde, scrie Road and Track.

Vezi și:
Compania auto chineză BYD anunță cea mai mare rechemare în service. Ce problemă au 115.000 de vehicule
Toyota devine cel mai valoros brand auto din lume în 2025: Giganții pe care a reușit să-i depășească fără să respire

Performanța confirmă avansul rapid al producătorilor chinezi în segmentul vehiculelor de înaltă performanță.

Au fost făcute modificări tehnice pentru performanță extremă

Pentru a obține acest rezultat, BYD a adus o serie de îmbunătățiri tehnice importante. Yangwang U9 Xtreme dispune de o baterie litiu-fosfat de 80 kWh și dezvoltă 2958 de cai putere, o cifră rar întâlnită chiar și în lumea hypercarurilor.

Inginerii au reproiectat sistemul de răcire, au instalat frâne din carbon-ceramică și au echipat mașina cu anvelope semi-slick GitiSport, menite să reziste pe întregul traseu solicitant al Nordschleife.

De asemenea, sistemul inteligent de control al caroseriei DiSus-X a fost recalibrat special pentru această tentativă de record.

Acesta funcționează similar cu sistemele hidraulice sofisticate de pe modelele Porsche Taycan sau Panamera, permițând un control precis al mișcărilor caroseriei la viteze foarte mari și în viraje strânse.

Un pilot cu experiență nu poate duce decât la un record greu de egalat

Volanul hypercarului a fost încredințat pilotului german Moritz Kranz, un profesionist cu peste 10.000 de ture completate pe același circuit în competiții GT3 și LMP3.

În filmarea oficială a turei-record, Kranz reușește un echilibru impresionant între viteză și stabilitate, demonstrând potențialul ingineresc al noului model BYD.

„Nürburgring este cea mai dificilă pistă din lume, iar acest timp demonstrează nivelul de dezvoltare atins de BYD și Yangwang. Fără munca intensă de echilibrare între puterea sistemului electric și cerințele șasiului, acest rezultat nu ar fi fost posibil”, a declarat pilotul după finalizarea turei.

Cu această performanță, BYD Yangwang U9 Xtreme intră într-o categorie selectă alături de modele precum Lamborghini Aventador SV (6:59.17) și Porsche 911 GT3 (6:59).

Diferența majoră este însă puterea colosală de aproape 3.000 CP, dublată de greutatea mai mare și complexitatea unui sistem electric complet.

Recordul ridică astfel o întrebare importantă pentru industria auto: cât din aceste rezultate spectaculoase se datorează inovației tehnologice și cât puterii brute oferite de propulsia electrică?

Indiferent de răspuns, Yangwang U9 Xtreme confirmă poziția Chinei ca nou jucător dominant în domeniul hypercarurilor electrice, oferind o combinație de putere, inginerie și performanță care începe să schimbe echilibrul global al competiției auto.

Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
Recomandări
La ce oră și pe ce post TV poate fi urmărită slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
La ce oră și pe ce post TV poate fi urmărită slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
Balcoanele care-ți fac curent electric la tine în apartament. O idee care iți economisește bani la factura, dar salvează și planeta
Balcoanele care-ți fac curent electric la tine în apartament. O idee care iți economisește bani la factura, dar salvează și planeta
REVIEW „Afterburn/După Apocalipsă” – explorare critică a unui peisaj cinematografic post-tehnologic. Blockbuster distopic, între ambiție vizuală și eșec narativ
RECENZIE
REVIEW „Afterburn/După Apocalipsă” – explorare critică a unui peisaj cinematografic post-tehnologic. Blockbuster distopic, între ambiție vizuală și eșec narativ
Avertismentul DIICOT direct pentru tineri: La ce riscuri se expun în online
Avertismentul DIICOT direct pentru tineri: La ce riscuri se expun în online
Ora de iarnă ar putea fi eliminată definitiv. Ce decizie se pregătește la Bruxelles
Ora de iarnă ar putea fi eliminată definitiv. Ce decizie se pregătește la Bruxelles
Volkswagen oprește producția modelelor Golf și Tiguan din cauza unei noi crize globale de semiconductori
Volkswagen oprește producția modelelor Golf și Tiguan din cauza unei noi crize globale de semiconductori
Temperatura ideală a centralei pentru apartamente de 50, 60 și 80 mp. Câte grade trebuie să setezi pentru confort și economie
Temperatura ideală a centralei pentru apartamente de 50, 60 și 80 mp. Câte grade trebuie să setezi pentru confort și economie
WhatsApp va bloca ChatGPT și alți boți AI: Meta schimbă regulile platformei, de când intră în vigoare
WhatsApp va bloca ChatGPT și alți boți AI: Meta schimbă regulile platformei, de când intră în vigoare
Revista presei
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Playtech Știri
Horoscop zilnic 24 octombrie 2025. Taurii sub presiune, Scorpionii primesc vești din trecut
Playtech Știri
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...