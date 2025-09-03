Bucureștiul va avea o nouă magistrală de metrou. Va traversa orașul de la sud-vest la nord-est și va avea 27 de stații

Rețeaua de metrou din București se extinde semnificativ odată cu demararea proiectului Magistrala 7, care va traversa Capitala de la sud-vest la nord-est. Proiectul, anunțat oficial de Ministerul Transporturilor, promite să conecteze zone importante ale orașului și să aducă o mobilitate mai eficientă pentru locuitori.

Protocol semnat pentru implementarea Magistralei 7

Miercuri, 3 septembrie, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a fost semnat protocolul de colaborare interinstituțională privind demararea proiectului strategic ”Magistrala 7 de metrou – Bragadiru – Voluntari”. Ministrul Transporturilor a transmis pe Facebook:

”Continuăm să dezvoltăm în mod sustenabil regiunea Bucureşti – Ilfov. Am semnat, astăzi, alături de directorul Metrorex, Mariana Miclăuş, primarii sectoarelor 2 şi 5, Rareş Hopincă şi Vlad Popescu Piedone, primarul oraşului Bragadiru, Gabriel Lupulescu, şi preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, protocolul de colaborare interinstituţională pentru proiectul strategic Magistrala 7 de metrou – Bragadiru – Voluntari. Proiectul prevede extinderea reţelei de metrou pe o lungime de 26 km (cale dublă), cu 27 de staţii şi două depouri, pe traseul Bragadiru – Şos. Alexandriei – Calea Rahovei – Piaţa Unirii – Calea Moşilor – Şos. Colentina – Voluntari.”

Care este ruta exactă a Magistralei 7 și ce puncte va conecta

Conform Metrorex, Magistrala 7 va avea o lungime totală de aproximativ 26 km, cu două depouri și 27 de stații. Traseul va începe în Bragadiru și va parcurge zone cheie ale Bucureștiului, inclusiv Șos. Alexandriei, Calea Rahovei, Bd. Regina Maria, Piața Unirii, Bd. C. Coposu, Calea Moșilor, Piața Obor, Șos. Colentina, până în Voluntari și Șoseaua de Centură Nord-Est.

Această magistrală va crea o legătură rapidă între sud-vestul și nord-estul orașului, facilitând naveta zilnică a miilor de călători.

Beneficii și impact pentru București

Implementarea Magistralei 7 este estimată să reducă semnificativ traficul auto și să ofere o alternativă rapidă și sigură de transport public. Proiectul aduce, de asemenea, oportunități pentru dezvoltarea urbană și economică în zonele traversate, prin conectarea cartierelor rezidențiale și a centrelor comerciale.

Cu două depouri și stații moderne, magistrala va facilita accesul rapid și eficient către cele mai importante puncte ale capitalei, contribuind la fluidizarea traficului și la reducerea poluării.

Prin acest proiect, Bucureștiul face un pas important spre o infrastructură de transport public mai modernă, eficientă și sustenabilă, adaptată nevoilor în continuă creștere ale locuitorilor și vizitatorilor.