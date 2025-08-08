Amplu control la Metrorex. Ce caută autoritățile, trei instituții fac verificări la metrou

Siguranța transportului public, mai ales a celui subteran, este o prioritate pentru autorități. În acest sens, o amplă acțiune de control a demarat la Metrorex, implicând nu mai puțin de trei instituții importante. Verificările, anunțate de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, au ca scop să se asigure că normele de siguranță și exploatare a trenurilor de metrou sunt respectate cu strictețe. Această inițiativă, ce mobilizează un număr considerabil de inspectori, subliniază angajamentul ferm al autorităților de a proteja călătorii și personalul.

Echipe mixte de control, mobilizate la nivel național

Potrivit informațiilor furnizate de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, pe pagina sa de Facebook, controlul este desfășurat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR), în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București. Această acțiune comună demonstrează o abordare holistică, ce vizează atât aspectele tehnice, cât și cele umane ale funcționării Metrorex.

„În acțiune sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR și 6 inspectori se la ITM București,” a precizat ministrul Șerban.

Ce verifică inspectorii?

Echipele mixte de control au un mandat amplu, care acoperă mai multe aspecte cruciale ale activității Metrorex. Verificările vizează următoarele puncte:

Siguranța și exploatarea trenurilor de metrou: Se analizează modul în care sunt respectate normele tehnice și procedurile de operare pentru a asigura un transport fără incidente.

Întreținerea și repararea vehiculelor feroviare: O atenție deosebită este acordată stării tehnice a trenurilor și a modului în care sunt efectuate lucrările de mentenanță și reparații.

Respectarea regulilor de muncă și instruirea profesională a personalului: Inspectorii verifică dacă angajații sunt instruiți corespunzător și dacă condițiile de muncă respectă legislația în vigoare.

Gestionarea incidentelor și îndeplinirea obligațiilor legale: Se analizează modul în care sunt gestionate evenimentele neprevăzute și dacă Metrorex își îndeplinește toate obligațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Toleranță zero față de abateri și publicarea rezultatelor

Într-o declarație fermă, ministrul Ciprian Șerban a subliniat importanța acestei acțiuni, declarând:

„Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. Această acțiune comună cu ITM București arată că avem toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului.”

La finalul verificărilor și al analizării tuturor documentelor, concluziile controlului vor fi făcute publice.