Bruce Willis a împlinit 70 de ani, iar imaginile postate de Demi Moore au topit inimile tuturor. Sunt extrem de emoționante

Bruce Willis a împinit 70 de ani și a sărbătorit acest moment special alături de familie. Deși actorul s-a retras din lumina reflectoarelor din cauza problemelor de sănătate, ziua sa de naștere a fost marcată de iubire și emoție. Fosta sa soție, Demi Moore, a postat imagini emoționante de la aniversare, care au impresionat fanii din întreaga lume.

Actorul a fost înconjurat de cele mai importante persoane din viața sa: actuala soție, Emma Heming Willis, fosta sa soție, Demi Moore, cele cinci fiice ale sale și nepoțica Louetta. Atmosfera a fost una intimă și plină de afecțiune, iar imaginile publicate de Demi Moore au strâns numeroase reacții online.

Bruce Willis nu și-a pierdut carisma, chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă de sănătate. De ziua sa, a fost copleșit de îmbrățișări și de prezența nepoțicii sale, Louetta, de care este extrem de atașat.

Familia actorului a dezvăluit în februarie 2023 că Bruce Willis suferă de demență frontotemporală. Inițial, în martie 2022, anunțase că se retrage din actorie din cauza afaziei, o tulburare care afectează capacitatea de a exprima și înselege limbajul. Emma Heming Willis a povestit că fiicele actorului l-au susținut constant și au grijă de el.

​”Familia respectă modul în care am grijă de el; mă sprijină cu adevărat”, a declarat soția artistului pentru Town & Country.

”Dacă am nevoie să mă descarc, dacă am nevoie să plâng, dacă am nevoie să mă înfurii – pentru că toate acestea se pot întâmpla și este în regulă să ai aceste sentimente – ei sunt întotdeauna acolo să mă asculte.

Sunt atât de recunoscătoare că suntem această familie mixtă. Ei mă susțin, sunt foarte iubitori și mă ajută, iar mulți oameni nu au parte de așa ceva”, a adăugat Emma Heming Willis.