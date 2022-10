Bruce Willis ar putea continua să „joace” în filme și reclame: sub ce formă, cum dă tehnologia o mână de ajutor

Anunțul relativ recent al retragerii lui Bruce Willis din lumea filmului a intristat mulți fani, însă, datorită tehnologiei, aceștia ar putea continua să-l vadă pe actor în filme, în continuare.

Anul trecut, „clona digitală” a actorului a apărut într-o reclamă rusească creată de o companie numită Deepcake. Potrivit The Telegraph, aceasta ar putea apărea în viitoare filme, reclame, dar și în alte proiecte.

Inginerii au recreat conținut din Die Hard și Fifth Element, când Willis avea 32, respectiv 42 de ani. Cu toate astea, încă este nevoie de acceptul actorului pentru ca toate aceste proiecte să se concretizeze.

Metamorfozarea lui Bruce Willis

„Mi-a plăcut precizia personajului meu. Este o oportunitate grozavă pentru mine să mă întorc în timp”, a spus Willis într-o declarație pentru Deepcake. „Odată cu apariția tehnologiei moderne, am putut să comunic, să lucrez și să particip la filmări, chiar și de pe alt continent. Este o experiență nouă și interesantă pentru mine și sunt recunoscător echipei”, s-a mai menționat.

În martie, familia lui Bruce Willis a anunțat că acesta urmează să se retragă din actorie din cauza bolii de care suferă, care îi afectează vorbirea și capacitatea de a înțelege.

După cum știi deja, tehnologia deepfake nu mai este o noutate, ea fiind folosită anterior în The Book of Boba Fett (Mark Hamill, într-o variantă tânără), spre exemplu. Au existat, de asemenea, versiuni digitale și în ceea ce îi privește pe Carrie Fisher și Peter Cushing, care au apărut în Star Wars: Rogue One, în ciuda faptului că ambii sunt decedați. La rândul lui, James Earl Jones a vândut recent către Disney dreptul de a-i fi recreată vocea folosind tehnologia AI.

Practica a stârnit controverse încă de la inventarea ei, de vreme ce ea poate fi folosită deopotrivă în scopuri artistice, dar și de manipulare în masă, mai ales atunci când vorbim despre mize politice.