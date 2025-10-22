Browserul de internet pentru Android pe care sigur nu-l folosești, dar ar trebui. De ce bate giganții?

Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 09:16
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Browserul pentru Android care ar putea fi mai bun ca giganții în domeniu / Foto: Lucas Gouveia / Justin Duino / How-To Geek

În discuțiile despre navigarea pe Android, accentul cade aproape întotdeauna pe dominația Google Chrome și pe rivalii săi consacrați, precum Firefox sau Edge.

Totuși, în umbra acestor nume mari, un alt browser a reușit să surprindă prin performanță, siguranță și flexibilitate: Samsung Internet.

Deși adesea considerat doar o aplicație preinstalată pe telefoanele Galaxy, acest browser a evoluat într-o alternativă solidă, capabilă să concureze direct cu liderii pieței.

Samsung Internet a fost mult timp ignorat de pasionații de tehnologie, fiind catalogat drept „bloatware” inutil. Dar cei care i-au dat o șansă au descoperit o aplicație rafinată, plină de funcții utile, personalizabile și gândite pentru experiența reală a utilizatorului, nu doar pentru ecosistemul Google, scrie Android Police.

Personalizare avansată și experiență intuitivă, printre avantajele notabile

Una dintre cele mai mari surprize o reprezintă nivelul de personalizare. Spre deosebire de Chrome, unde interfața rămâne rigidă, Samsung Internet permite ajustarea completă a layoutului.

Bara de adrese poate fi mutată în partea de jos pentru o utilizare mai confortabilă, iar meniurile pot fi reconfigurate după preferințele fiecărui utilizator.

Schimbarea rapidă a motorului de căutare, posibilitatea de a seta o pagină principală personalizată sau adăugarea de scurtături în bara de instrumente fac din Samsung Internet un browser orientat spre libertate și control. Este o abordare diametral opusă filozofiei Google, care impune o experiență unitară, dar limitată.

Pe lângă aceste opțiuni, browserul oferă modul Reader, care elimină elementele inutile de pe pagini, lăsând doar textul și imaginile relevante. Astfel, lectura articolelor devine mai plăcută și lipsită de distrageri.

Ao parte de funcții de productivitate și protecția datelor

Samsung Internet excelează și la capitolul productivitate. Printre instrumentele integrate se numără Video Assistant, care permite redarea clipurilor în ferestre plutitoare sau în fundal, o funcție pe care Chrome o oferă doar parțial.

Mai mult decât atât, browserul integrează un sistem eficient de blocare a reclamelor și un tablou de bord pentru confidențialitate, ce afișează câți trackeri și ferestre pop-up au fost blocate în ultima perioadă.

În ceea ce privește securitatea, Samsung Internet oferă o opțiune unică: modul secret protejat biometric. Utilizatorul poate bloca accesul la filele private prin amprentă sau recunoaștere facială, garantând că nimeni nu poate accesa istoricul fără permisiune. Această funcție depășește standardul modest al modului Incognito din Chrome.

Un alt avantaj important este disponibilitatea aplicației în Google Play Store pentru toate telefoanele Android, nu doar pentru cele Samsung. Astfel, oricine poate testa experiența completă, fără să dețină un dispozitiv Galaxy.

Un concurent neașteptat pentru Chrome și Firefox

Departe de a fi doar un browser secundar, Samsung Internet s-a transformat într-un instrument puternic pentru navigare mobilă, combinând ergonomia, performanța și protecția datelor într-un pachet echilibrat. Singurul său minus major este lipsa compatibilității între platforme, sincronizarea completă între Andro

