Familia fondatoare a Samsung vinde acțiuni de peste un miliard de dolari pentru a acoperi taxele pe moștenire

Familia care deține controlul asupra imperiului Samsung Electronics, una dintre cele mai puternice companii din lume, a anunțat o vânzare masivă de acțiuni în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de dolari, cu scopul de a acoperi taxe și împrumuturi moștenite în urma decesului fostului președinte al grupului, Lee Kun-hee. Tranzacția, raportată la Bursa din Coreea, marchează un nou capitol în procesul dificil prin care familia Lee încearcă să-și mențină poziția de control, în timp ce gestionează una dintre cele mai mari taxe pe moștenire din istoria corporatistă a Asiei.

Potrivit documentelor oficiale citate de Reuters, mama și cele două surori ale actualului președinte, Jay Y. Lee, vor vinde aproximativ 17,7 milioane de acțiuni Samsung Electronics, echivalentul a 0,3% din capitalul total al companiei. Operațiunea este coordonată de Shinhan Bank și va fi derulată printr-un contract de încredințare până în aprilie 2026.

O taxă uriașă pe moștenire împinge familia Lee să vândă

Moștenirea lăsată de Lee Kun-hee, patriarhul familiei și omul care a transformat Samsung într-un colos global al tehnologiei, a venit cu o povară fiscală impresionantă. După decesul său, în 2020, autoritățile sud-coreene au stabilit o taxă pe moștenire de aproximativ 12 trilioane de woni, adică 8,5 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari din lume.

Pentru a putea plăti această sumă, familia Lee a fost nevoită să găsească soluții de lichiditate, inclusiv vânzarea unor participații minoritare din cadrul conglomeratului. De altfel, nu este prima dată când familia recurge la astfel de măsuri: în ultimii ani, mai multe divizii ale grupului au lansat programe de răscumpărare a acțiunilor, menite să stabilizeze prețurile pe piață și, în același timp, să creeze un mecanism care să permită obținerea de fonduri fără pierderea controlului majoritar.

„Planul de răscumpărare de acțiuni de 10 trilioane de woni lansat anul trecut a avut și rolul de a susține valoarea acțiunilor și de a ajuta familia să își asigure fondurile necesare pentru plata impozitelor pe moștenire”, a explicat Park Ju-gun, directorul firmei de analiză Leaders Index, citat de Reuters.

El subliniază că momentul actual este unul favorabil pentru o astfel de tranzacție: acțiunile Samsung se află la un nivel record, iar familia ar putea profita de acest context pentru a achita o parte semnificativă din datoriile fiscale, evitând presiunea suplimentară a pieței sau riscul de depreciere viitoare.

Acțiunile Samsung, la cel mai înalt nivel din ultimii ani

Performanța bursieră a Samsung Electronics oferă un fundal strategic pentru decizia familiei Lee. După un an de creșteri spectaculoase, titlurile companiei au urcat cu peste 84% de la începutul lui 2025, atingând vineri valoarea de 97.900 de woni pe acțiune.

Această evoluție pozitivă este alimentată de mai mulți factori. În iulie, Samsung a semnat un contract major cu Tesla pentru furnizarea de cipuri destinate vehiculelor autonome, iar ulterior a încheiat acorduri cu OpenAI și Nvidia pentru livrarea de cipuri de memorie HBM de înaltă performanță.

Pe fondul acestor parteneriate strategice, investitorii au privit compania drept un pilon-cheie al revoluției AI și a semiconductorilor, ceea ce a determinat o creștere accentuată a valorii de piață. Astfel, momentul ales pentru vânzarea pachetului de acțiuni este unul avantajos din punct de vedere financiar, permițând familiei să maximizeze câștigurile și să reducă presiunea asupra averii consolidate.

Totuși, experții avertizează că o tranzacție de o asemenea amploare poate influența percepția pieței, mai ales în rândul investitorilor individuali, extrem de numeroși în Coreea de Sud. Peste 5 milioane de acționari dețin în prezent titluri Samsung, compania fiind considerată o „acțiune națională” și un simbol al economiei sud-coreene.

Familia Lee continuă să joace un rol central în menținerea echilibrului delicat dintre tradiția corporatistă și modernizarea grupului, într-o perioadă în care piața globală a tehnologiei se schimbă rapid. Sub conducerea lui Jay Y. Lee, Samsung a accelerat investițiile în semiconductori, inteligență artificială și vehicule electrice, consolidându-și statutul de lider mondial.

Totuși, moștenirea tatălui său rămâne o povară financiară și simbolică deopotrivă. Pe lângă impozitul uriaș, familia a fost nevoită să gestioneze controverse juridice și presiuni publice privind transparența și guvernanța corporativă, într-un context în care opinia publică sud-coreeană cere o mai mare separare între influența familială și puterea economică.

În pofida acestor provocări, familia Lee pare determinată să finalizeze plata integrală a taxelor moștenirii până în 2026, evitând conflictele legale și asigurând stabilitatea conglomeratului. Decizia de a vinde acțiuni acum este percepută drept un pas calculat, menit să închidă un capitol dificil din istoria grupului și să-i permită să se concentreze pe viitorul său digital și sustenabil.

Pe termen lung, succesul acestei strategii depinde de echilibrul dintre presiunea fiscală și creșterea valorii acțiunilor, dar și de capacitatea Samsung de a rămâne un lider într-un sector marcat de inovație rapidă și competiție globală acerbă.

Pentru investitori și observatori economici, tranzacția familiei Lee nu este doar o simplă vânzare de acțiuni — ci un semn al modului în care marile dinastii industriale din Asia se adaptează la noile reguli ale economiei mondiale, unde transparența, fiscalitatea și inovația cântăresc la fel de mult ca tradiția și moștenirea.