Brad Everett Young s-a stins la doar 46 de ani. Actorul din ”Anatomia lui Grey” a murit în urma unui grav accident rutier

Hollywoodul a fost zguduit de vestea tragică a morții lui Brad Everett Young, care a încetat din viață la doar 46 de ani. Cunoscut pentru rolurile sale în seriale de succes precum ”Anatomia lui Grey” și ”Îngerii lui Charlie”, actorul și-a pierdut viața într-un accident rutier pe autostrada 134 din Los Angeles. Fanii și colegii din industrie își amintesc de el ca de un profesionist pasionat și o persoană generoasă.

Brad Everett Young a murit într-un accident rutier cumplit

Brad Everett Young a fost implicat într-o coliziune fatală pe autostrada 134, atunci când mașina sa a fost lovită de un vehicul care circula pe banda greșită.

Din păcate, actorul a murit la fața locului, iar celălalt șofer a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Incidentul a lăsat familia, prietenii și comunitatea artistică în stare de șoc.

Trecutul său în actorie a inclus roluri memorabile în seriale populare, dar și în filme de lung metraj precum ”Jurassic Park III”. Această pierdere subliniază fragilitatea vieții și impactul imprevizibil al accidentelor rutiere.

Actorul era pasionat și de fotografie

Pe lângă activitatea sa de actor, Brad Everett Young a fost un fotograf talentat, cunoscut pentru ședințele foto realizate la premiere, gale și expoziții de artă.

Publicistul său, Paul Christensen, a declarat pentru The Hollywood Reporter: ”Pasiunea lui Brad atât pentru arte, cât și pentru oamenii din spatele lor era de neegalat”.

Young a combinat cariera de actor cu cea de fotograf, reușind să creeze imagini remarcabile ale vedetelor și momentelor importante din industria filmului. Această dualitate a talentului său l-a făcut apreciat atât de colegii din cinematografie, cât și de cei din lumea fotografiei.

”A fost unul dintre cei mai amabili și mai generoși oameni”

Co-vedeta din General Hospital, Parry Shan, a spus despre Brad Everett Young: ”Brad Everett Young a fost unul dintre cei mai amabili și mai generoși oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Dar singura trăsătură care l-a făcut să iasă cu adevărat în evidență în această meserie, adesea plină de cinism, a fost optimismul lui de neclintit.”

Fanii și cei apropiați au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale. Un fan a scris: ”Un om minunat, care a fost respectuos față de fani și celebritățile ale căror fotografii le-a făcut. O mare tragedie, o mare pierdere. Mă rog pentru alinare familiei și prietenilor săi. Odihnească-se în pace, Brad Everett Young.”

Brad Everett Young va rămâne în memoria tuturor nu doar pentru talentul său artistic, ci și pentru bunătatea și profesionalismul său. Pierderea sa este resimțită profund în comunitatea hollywoodiană și printre cei care i-au admirat munca și caracterul.

