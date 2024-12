Actorul american care trăiește în România din 2010 vine cu sfaturi importante. Cum a ajuns să joace cu vedete de Oscar

James Longshore este un actor american care a ales să lase în urmă metropolele Los Angeles, New York și Paris pentru a-și urma pasiunea artistică în București. Stabilit în România din 2010, James a reușit să-și îndeplinească visele legate de actorie, de la colaborări cu actori premiați la Oscar până la dezvoltarea unei cariere unice în cinematografia europeană. De curând, el și-a lansat cartea Stage Fright la Târgul Gaudeamus, o poveste inspirată din viața sa în România.

Pe lângă activitatea sa actoricească, James este un „antrenor de accent american”, un domeniu specializat care l-a adus mai aproape de actori români și internaționali, dar și un creator de benzi desenate inovatoare, precum seria James Bong. Cu toate acestea, povestea lui James în România este mai mult decât o simplă carieră – este o călătorie culturală și personală, scrie Hotnews.

Drumul către succes în România

După ce a studiat actoria la Los Angeles și a experimentat viața în Paris, James Longshore a descoperit în România oportunități artistice neașteptate. Deși recunoaște că piața cinematografică românească este limitată comparativ cu cea americană, acest lucru i-a permis să participe la proiecte unice. Filmele la care a lucrat, precum The World to Come, Diaz și Nasty, au fost premiate la festivaluri internaționale prestigioase, inclusiv la Berlinale, Biennale de la Veneția și Cannes.

Unul dintre cele mai mari vise ale sale, acela de a lucra cu actori de Oscar, s-a împlinit în România, unde a jucat alături de Vanessa Kirby și John Malkovich în filmul Cravata galbenă. De asemenea, James a avut ocazia să joace într-un sitcom românesc, Tanti Florica, cu Florin Călinescu, o experiență care l-a conectat direct cu publicul românesc.

James povestește că traiul în România i-a schimbat perspectiva asupra actoriei, ajutându-l să aprecieze mai mult importanța poveștilor autentice. În același timp, a fost inspirat să dezvolte programe de formare pentru actorii români, cum ar fi Acting in English by James Longshore, care îi pregătește pentru producții internaționale.

Creativitate și influențe culturale

Pe lângă cariera sa de actor, James este autorul unei benzi desenate inovatoare, James Bong, care are ca protagonist un erou al mișcării pentru legalizarea canabisului. Aceasta continuă o poveste începută într-un film de diplomă realizat în SUA și aduce în discuție perspective diferite asupra politicilor privind consumul de canabis. James consideră că România ar putea învăța din experiența altor țări în acest domeniu.

Cartea sa, Stage Fright, explorează viața unui actor american stabilit în București și este profund influențată de experiențele sale din România. James afirmă că umorul românesc a avut un impact semnificativ asupra stilului său narativ. De exemplu, o expresie precum „Este o țară frumoasă, păcat că trebuie să trăim în ea” este pentru el o mostră a ironiei caracteristice românilor, care l-a ajutat să înțeleagă mai bine cultura locală.

James Longshore nu este doar un simplu expat; el și-a propus să se integreze și să contribuie activ la peisajul cultural românesc. De la teatrul său în limba engleză, până la coaching-ul oferit actorilor, James este un exemplu al modului în care pasiunea pentru artă poate transcende granițele naționale. România i-a oferit nu doar un loc în care să-și continue cariera, ci și o sursă inepuizabilă de inspirație.