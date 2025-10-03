Borderlands 4 vine cu un update major de echilibrare: toți Vault Hunterii au primit buff-uri

Gearbox a lansat primul patch important de balans pentru Borderlands 4, aducând îmbunătățiri semnificative tuturor personajelor jucabile și ajustări de performanță pe PC.

Studioul Gearbox a publicat pe 2 octombrie 2025 prima actualizare majoră de echilibrare pentru Borderlands 4, la câteva săptămâni după lansare.

Conform dezvoltatorilor, obiectivul acestui update este de a încuraja diversitatea în construcția de build-uri și de a le oferi jucătorilor mai multe opțiuni atunci când își personalizează Vault Hunterul preferat.

Într-o postare oficială, Gearbox a subliniat că dorește să ofere comunității instrumentele necesare pentru a experimenta cu combinații variate de echipamente, skill-uri și arbori de specializare.

Prin urmare, accentul a fost pus pe întărirea abilităților considerate mai slabe, în loc de reducerea puterii celor dominante.

Buff-uri consistente pentru Amon, Rafa, Vex și Harlowe

Unul dintre câștigătorii principali ai patch-ului este Amon, un personaj considerat până acum cel mai vulnerabil dintre Vault Hunteri, scrie IGN.

Acesta primește îmbunătățiri substanțiale la skill-urile din ramurile Scourge, Crucible și Onslaughter, crescând atât rezistența, cât și potențialul ofensiv.

De exemplu, abilități precum Forgewhip și Molten Slam au primit creșteri masive de damage, în timp ce regenerarea de scuturi și durata skill-urilor au fost ajustate în favoarea jucătorilor.

Și Rafa beneficiază de numeroase creșteri de damage pentru build-urile melee și abilitățile bazate pe arme speciale. Printre altele, Arc-Knives și APOPHIS Lance au primit valori de atac sporite, ceea ce le face mai viabile în endgame.

Vex este un alt personaj vizat de update-ul Borderlands 4, cu multiple buff-uri pentru skill-urile din ramura Vexcalation și abilitățile de tip summon.

Damage-ul de tip splash, hazard și melee a fost crescut, permițându-le jucătorilor să își construiască build-uri mai eficiente în lupta împotriva boss-ilor.

În același timp, Harlowe primește ajustări pentru abilitățile legate de Stasis, menite să ofere mai multă valoare tacticilor de control și damage over time.

Planuri viitoare și optimizări pe PC

Gearbox a anunțat că, pentru moment, nu va interveni asupra build-urilor considerate prea puternice, chiar dacă unele se bazează pe interacțiuni neintenționate.

Scopul este ca jucătorii să se bucure de mai multă varietate, însă studioul a avertizat că, pe termen mediu, anumite exploatări vor fi corectate pentru a preveni trivializarea conținutului.

Pe lângă modificările de balans, patch-ul aduce și o îmbunătățire tehnică importantă: ștergerea automată a shaderelor vechi la actualizare, ceea ce previne scăderile de performanță pe PC.

Această schimbare este binevenită pentru jucătorii care au raportat probleme de stuttering la update-ul anterior.

Gearbox promite că acesta este doar începutul. Studio-ul pregătește un Post-Launch Roadmap cu actualizări și conținut suplimentar pe parcursul următorului an, ceea ce sugerează că Borderlands 4 va continua să evolueze constant, pe baza feedback-ului venit din partea comunității.

Cu aceste schimbări, jocul devine mai echilibrat și mai atractiv pentru cei care vor să încerce build-uri noi, consolidându-și statutul de looter shooter competitiv și divers.