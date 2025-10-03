Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 16:36
de Iulia Kelt

Borderlands 4 vine cu un update major de echilibrare: toți Vault Hunterii au primit buff-uri

Gaming
Borderlands 4 vine cu un update major de echilibrare: toți Vault Hunterii au primit buff-uri
Update important la Borderlands 4 / Foto: Gearbox Software

Gearbox a lansat primul patch important de balans pentru Borderlands 4, aducând îmbunătățiri semnificative tuturor personajelor jucabile și ajustări de performanță pe PC.

Studioul Gearbox a publicat pe 2 octombrie 2025 prima actualizare majoră de echilibrare pentru Borderlands 4, la câteva săptămâni după lansare.

Conform dezvoltatorilor, obiectivul acestui update este de a încuraja diversitatea în construcția de build-uri și de a le oferi jucătorilor mai multe opțiuni atunci când își personalizează Vault Hunterul preferat.

Vezi și:
Jocul video Borderlands 4 își dezvăluie orele de lansare globală și promite o poveste mai matură

Într-o postare oficială, Gearbox a subliniat că dorește să ofere comunității instrumentele necesare pentru a experimenta cu combinații variate de echipamente, skill-uri și arbori de specializare.

Prin urmare, accentul a fost pus pe întărirea abilităților considerate mai slabe, în loc de reducerea puterii celor dominante.

Buff-uri consistente pentru Amon, Rafa, Vex și Harlowe

Unul dintre câștigătorii principali ai patch-ului este Amon, un personaj considerat până acum cel mai vulnerabil dintre Vault Hunteri, scrie IGN.

Acesta primește îmbunătățiri substanțiale la skill-urile din ramurile Scourge, Crucible și Onslaughter, crescând atât rezistența, cât și potențialul ofensiv.

De exemplu, abilități precum Forgewhip și Molten Slam au primit creșteri masive de damage, în timp ce regenerarea de scuturi și durata skill-urilor au fost ajustate în favoarea jucătorilor.

Și Rafa beneficiază de numeroase creșteri de damage pentru build-urile melee și abilitățile bazate pe arme speciale. Printre altele, Arc-Knives și APOPHIS Lance au primit valori de atac sporite, ceea ce le face mai viabile în endgame.

Vex este un alt personaj vizat de update-ul Borderlands 4, cu multiple buff-uri pentru skill-urile din ramura Vexcalation și abilitățile de tip summon.

Damage-ul de tip splash, hazard și melee a fost crescut, permițându-le jucătorilor să își construiască build-uri mai eficiente în lupta împotriva boss-ilor.

În același timp, Harlowe primește ajustări pentru abilitățile legate de Stasis, menite să ofere mai multă valoare tacticilor de control și damage over time.

Planuri viitoare și optimizări pe PC

Gearbox a anunțat că, pentru moment, nu va interveni asupra build-urilor considerate prea puternice, chiar dacă unele se bazează pe interacțiuni neintenționate.

Scopul este ca jucătorii să se bucure de mai multă varietate, însă studioul a avertizat că, pe termen mediu, anumite exploatări vor fi corectate pentru a preveni trivializarea conținutului.

Pe lângă modificările de balans, patch-ul aduce și o îmbunătățire tehnică importantă: ștergerea automată a shaderelor vechi la actualizare, ceea ce previne scăderile de performanță pe PC.

Această schimbare este binevenită pentru jucătorii care au raportat probleme de stuttering la update-ul anterior.

Gearbox promite că acesta este doar începutul. Studio-ul pregătește un Post-Launch Roadmap cu actualizări și conținut suplimentar pe parcursul următorului an, ceea ce sugerează că Borderlands 4 va continua să evolueze constant, pe baza feedback-ului venit din partea comunității.

Cu aceste schimbări, jocul devine mai echilibrat și mai atractiv pentru cei care vor să încerce build-uri noi, consolidându-și statutul de looter shooter competitiv și divers.

O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață
Recomandări
Cât e amenda dacă nu ai cauciucuri de iarnă pe mașină și circuli pe drumuri cu zăpadă sau polei
Cât e amenda dacă nu ai cauciucuri de iarnă pe mașină și circuli pe drumuri cu zăpadă sau polei
Un medicament pentru Alzheimer ar putea îmbunătăți comportamentele sociale la unii copii cu autism
Un medicament pentru Alzheimer ar putea îmbunătăți comportamentele sociale la unii copii cu autism
Wolf Man, filmul horror cu succes în cinematografe, este acum pe SkyShowtime
Wolf Man, filmul horror cu succes în cinematografe, este acum pe SkyShowtime
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025
Părinții lui Sammy Basso, băiatul diagnosticat cu progeria, dezvăluiri emoționante la un an de la moartea fiului lor: „A lăsat 14 scrisori ascunse. În fiecare zi întreba dacă îl iubim”
Părinții lui Sammy Basso, băiatul diagnosticat cu progeria, dezvăluiri emoționante la un an de la moartea fiului lor: „A lăsat 14 scrisori ascunse. În fiecare zi întreba dacă îl iubim”
6g, rețeaua cu „al șaselea simț”: ce promite tehnologia și cât de aproape suntem de ea
6g, rețeaua cu „al șaselea simț”: ce promite tehnologia și cât de aproape suntem de ea
Stare de urgență în Bulgaria. Turiști și localnici evacuați din Burgas în urma unor inundații masive. Sistemul BG-ALERT a fost activat
Stare de urgență în Bulgaria. Turiști și localnici evacuați din Burgas în urma unor inundații masive. Sistemul BG-ALERT a fost activat
O instanță de judecată obligă Meta să modifice feed-urile Facebook și Instagram. De unde a plecat, de fapt, totul?
O instanță de judecată obligă Meta să modifice feed-urile Facebook și Instagram. De unde a plecat, de fapt, totul?
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...