Ultima ora
Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului”
10 sept. 2025 | 15:14
de Ozana Mazilu

Jocul video Borderlands 4 își dezvăluie orele de lansare globală și promite o poveste mai matură

Gaming
Jocul video Borderlands 4 își dezvăluie orele de lansare globală și promite o poveste mai matură
Orele de lansare pe platforme și regiuni

După aproape șase ani de la apariția precedentului titlu, seria Borderlands revine în forță. Borderlands 4 va fi lansat pe 12 septembrie 2025, iar Gearbox a confirmat deja orele exacte la care jucătorii din întreaga lume vor putea intra în acțiune. Fanii francizei looter-shooter se pregătesc pentru o nouă aventură plină de arme bizare, inamici imprevizibili și cooperare intensă, dar de această dată cu o poveste mai „ancorată” și mai serioasă decât cea din Borderlands 3.

Deși umorul caracteristic nu dispare complet, dezvoltatorii promit un ton mai echilibrat, care să satisfacă atât veteranii seriei, cât și noii veniți.

Gearbox a anunțat un calendar detaliat pentru lansarea globală a jocului, care variază în funcție de platformă și fus orar.

Vezi și:
Cum profiți de catalogul NES, SNES și N64 cu Nintendo Switch Online pe Switch 2
INTERVIU – reprezentant GOG, o platformă de distribuție digitală de jocuri video, vorbește despre conservarea jocurilor, legi europene și rolul comunității în viitorul gamingului

Pe PC (Steam și Epic Games Store), jucătorii din Los Angeles vor avea acces pe 11 septembrie, de la ora 9 dimineața (PDT), iar cei din New York la prânz (EDT). În Europa, lansarea are loc pe 11 septembrie, ora 17:00 în Londra și 18:00 în Paris. În Asia și Oceania, accesul se deschide pe 12 septembrie, de la miezul nopții în Singapore și Tokyo, respectiv 2:00 dimineața la Sydney.

Pe consolă (PS5 și Xbox Series X/S), fanii vor putea juca de pe 11 septembrie, ora 21:00 în Los Angeles, ceea ce înseamnă că în majoritatea regiunilor jocul devine disponibil pe 12 septembrie, fix la miezul nopții.

Pe Nintendo Switch 2, lansarea vine ceva mai târziu, pe 3 octombrie 2025, însă respectă același tipar al accesului simultan la miezul nopții, indiferent de regiune.

Această abordare sincronizată oferă comunității globale ocazia de a explora simultan noua lume, fără decalaje semnificative între continente.

Ce aduce nou Borderlands 4

Dezvoltatorii descriu jocul drept „plin de gazilioane de arme”, păstrând semnătura unică a francizei. Dar, dincolo de arsenalul extravagant, Borderlands 4 introduce patru noi Vault Hunters, fiecare cu abilități distincte și roluri bine definite în luptele co-op.

Acțiunea se desfășoară pe o planetă ascunsă și extrem de periculoasă, unde personajele trebuie să scape, înfruntând facțiuni inedite și inamici cu designuri ieșite din tipare. Accentul cade pe cooperare, dar și pe libertatea jucătorilor de a-și personaliza stilul de joc, fie prin arme, fie prin abilități speciale.

Spre deosebire de Borderlands 3, criticat pentru glumele excesive și umorul de tip „toaletă”, noul titlu promite o poveste mai matură, cu teme mai serioase și o dezvoltare narativă mai solidă. Această schimbare ar putea să reîntărească încrederea fanilor care și-au dorit o direcție narativă mai coerentă.

Totodată, Gearbox a confirmat existența unui patch de Ziua 1, considerat esențial pentru experiența de joc. Randy Pitchford, șeful companiei, a declarat că această actualizare „face foarte multe”, sugerând că rezolvă o parte dintre problemele de performanță semnalate înainte de lansare.

Așteptări și entuziasm înainte de lansare

Lansarea Borderlands 4 vine într-un moment în care piața looter-shooter-elor este mult mai competitivă decât acum șase ani. Totuși, franciza are un avantaj major: identitatea sa vizuală și tonul inconfundabil. De la designul cel-shaded și până la combinația de haos, acțiune și ironie, seria a reușit să-și păstreze un loc unic în industria gamingului.

Pentru fanii care au petrecut mii de ore în Borderlands 2 și 3, noul titlu este o ocazie de a se reuni în echipe și de a descoperi împreună noile provocări. Pentru noii jucători, Borderlands 4 poate fi punctul ideal de intrare, oferind o poveste mai accesibilă și un gameplay rafinat.

Succesul va depinde însă de cât de bine reușește Gearbox să echilibreze tradiția seriei cu inovația. O poveste mai „grounded”, dar care păstrează spiritul nebunesc al francizei, ar putea transforma Borderlands 4 într-unul dintre cele mai importante titluri ale anului 2025.

Pe măsură ce ceasul ticăie către 11 și 12 septembrie, comunitatea globală de jucători așteaptă cu nerăbdare să pună mâna pe cele mai trăsnite arme și să cucerească împreună planeta ascunsă.

Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București
Recomandări
Maia Morgenstern, reacție dură după ce fiica ei Cabiria a fost criticată că a făcut un copil cu un bărbat mai în vârstă decât ea cu 37 de ani: “Opinia voastră contează cam cât conținutul scutecelor”
Maia Morgenstern, reacție dură după ce fiica ei Cabiria a fost criticată că a făcut un copil cu un bărbat mai în vârstă decât ea cu 37 de ani: “Opinia voastră contează cam cât conținutul scutecelor”
Doi poliţişti din Sibiu, consideraţi eroi după ce au salvat un tânăr care făcuse infarct pe Transfăgărășan. Detaliul care i-a făcut să acţioneze imediat
Doi poliţişti din Sibiu, consideraţi eroi după ce au salvat un tânăr care făcuse infarct pe Transfăgărășan. Detaliul care i-a făcut să acţioneze imediat
Noua imprimantă 3D multi-metal care schimbă regulile jocului pentru ingineria aerospațială. Ce știe să facă, de fapt
Noua imprimantă 3D multi-metal care schimbă regulile jocului pentru ingineria aerospațială. Ce știe să facă, de fapt
Când ai nevoie de acordul vecinului pentru extinderea locuinței. Ce prevede legea
Când ai nevoie de acordul vecinului pentru extinderea locuinței. Ce prevede legea
Microsoft testează un computer pe bază de lumină care ar putea face inteligența artificială de 100 de ori mai eficientă. Cum funcționează
Microsoft testează un computer pe bază de lumină care ar putea face inteligența artificială de 100 de ori mai eficientă. Cum funcționează
Cât câștigă un șofer de TIR în Franța în 2025. Venituri, diurne și beneficii
Cât câștigă un șofer de TIR în Franța în 2025. Venituri, diurne și beneficii
Primele imagini din Polonia după atacul dronelor rusești. Una s-a prăbușit peste o casă, alta a fost doborâtă de armată. A fost invocat articolul 4 NATO
Primele imagini din Polonia după atacul dronelor rusești. Una s-a prăbușit peste o casă, alta a fost doborâtă de armată. A fost invocat articolul 4 NATO
Microsoft, afectată de un bug anti-spam: linkuri blocate și emailuri puse greșit în carantină. Cum te afectează
Microsoft, afectată de un bug anti-spam: linkuri blocate și emailuri puse greșit în carantină. Cum te afectează
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
„Bebelușa” Oana Ioniță, interviu savuros alături de cei doi copii ai săi. Fiica sa a dat-o de gol – regulile sale nu sunt tocmai respectate: „Fac ce-mi doresc”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Iustina și Cornel de la Insula iubirii 8, un duo de neoprit. Cum s-a schimbat viața lor după emisiune: „Poate urmează un bebe”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce aduce nou portalul 999 din septembrie, după eclipsa de Lună. Două zodii renunță la iubiri din trecut
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...