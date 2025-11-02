Bombele nucleare ale lumii, pe scurt: câte există și ce se schimbă în urma anunțului lui Trump privind reluarea testelor la 33 de ani

Reluarea testelor nucleare de către Statele Unite, anunțată de președintele Donald Trump după o pauză de 33 de ani, readuce în prim-plan una dintre cele mai sensibile chestiuni de securitate globală. Dincolo de semnalul politic, întrebarea-cheie este ce înseamnă mișcarea pentru echilibrul strategic și pentru statele care dețin arsenale nucleare. Mai jos, completăm tabloul cu cele mai recente estimări publice despre focoase, dislocări și tendințe.

Câte focoase sunt și cine le deține

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) și Federației Oamenilor de Știință Americani (FAS), la începutul lui 2025, nouă state recunoscute sau suspectate că dețin arme nucleare însumau aproximativ 12.241 de focoase. Două țări domină covârșitor: Rusia și Statele Unite, cu circa 87% din total. Restul este împărțit între Marea Britanie, Franța, China, India, Pakistan, Coreea de Nord și Israel — acesta din urmă neconfirmând oficial posesia, dar estimat la aproximativ 90 de focoase.

Din total, 9.614 focoase se află în stocuri militare active (gata de integrare pe rachete balistice, bombardiere sau submarine), iar 3.912 sunt „deplasate” strategic sau non-strategic, adică poziționate pe baze active pentru utilizare rapidă. În paralel, transparența scade: doar SUA, Franța și Marea Britanie mai publică date sistematice, în timp ce restul puterilor preferă ambiguitatea, alimentând estimările indirecte și marjele de eroare.

Unde sunt amplasate armele și ce e cu Belarus

Deși doar nouă state dețin oficial arme nucleare, alte șase găzduiesc focoase străine. Cinci țări NATO — Italia, Germania, Belgia, Olanda și Turcia — participă la partajarea nucleară americană: nu au control final asupra armelor, dar prezența lor pe teritoriul național ancorează garanțiile de apărare colectivă. În cealaltă tabără, Moscova a anunțat în 2023 amplasarea de arme nucleare tactice în Belarus; totuși, raportările SIPRI din 2025 notează că nu există dovezi concludente privind transferul efectiv, iar numărul de focoase rămâne „necunoscut”.

Acest tip de dislocare complică gestionarea crizelor regionale: crește presiunea de reacție rapidă, scade timpul de decizie și amplifică riscul de interpretări greșite. În limbajul strategiei, marginea dintre descurajare și escaladare devine mai subțire pe măsură ce armele sunt mai aproape de potențiale teatre de conflict.

De ce contează reluarea testelor și ce se poate schimba

Anunțul testelor americane lovește într-o normă construită în ultimele trei decenii în jurul Tratatului de Interzicere Completă a Experiențelor Nucleare (CTBT) – semnat de SUA, dar neratificat, și „deratificat” de Rusia în 2023 pentru a se alinia formal poziției americane. Testele oferă date tehnice despre fiabilitatea focoaselor modernizate, dar servesc și ca demonstrație de capabilitate. Pentru rivali, mesajul poate fi citit ca sfârșitul „abținerii” și pretext pentru propriile campanii.

În perioadele de vârf ale Războiului Rece, lumea număra peste 70.000 de focoase; astăzi suntem mult sub acel apogeu, însă trendul descrescător pare că s-a inversat. Directorul SIPRI, Dan Smith, vorbește despre o nouă cursă a înarmării, poate mai periculoasă decât cea din secolul XX, iar analiști precum Łukasz Kulesa (RUSI) avertizează că stocurile nu mai scad — ba ar putea chiar crește — pe măsură ce doctrinele introduc explicit „valoarea strategică” a arsenalelor.

Risc de domino, rolul transparenței și ce urmează

Dacă anunțul se transformă într-o serie de testări, presiunea asupra Chinei și Rusiei de a răspunde simetric va crește, iar alte state vor vedea „fereastra normativă” ca fiind mai îngustă. În oglindă, o comunicare transparentă, notificări prealabile și angajamente verificabile pot limita efectele de domino — mai ales în zonele unde semnalele militare sunt dense (Indo-Pacific, Marea Neagră, Orientul Mijlociu).

În ultimă instanță, reluarea testelor nu schimbă doar parametrii tehnici ai descurajării. Ea testează reziliența întregii arhitecturi de control al armamentelor. Iar dacă armele nucleare nu mai garantează descurajarea automată, întrebarea devine mai apăsat politică decât tehnică: cine trage liniile roșii, cine le verifică și cât de pregătiți suntem să gestionăm o criză într-un sistem tot mai opac.