Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
16 sept. 2025 | 16:43
de Bianca Dumbrăveanu

Boala ascunsă a Reginei Elisabeta a II-a, dezvăluită după moarte. Ce legătură are cu lupta „incurabilă” a lui Charles

Casa Regală
Boala ascunsă a Reginei Elisabeta a II-a, dezvăluită după moarte. Ce legătură are cu lupta „incurabilă” a lui Charles

Un fost angajat al Casei Regale a făcut public un detaliu șocant despre sănătatea Reginei Elisabeta a II-a. În memoriile sale, The Royal Insider, fostul majordom și valet Paul Burrell susține că regina a fost diagnosticată cu cancer de măduvă osoasă la câteva luni după moartea prințului Philip, în 2021. Boala a fost ținută secretă, iar doar un cerc foarte restrâns de persoane apropiate a aflat despre suferința ei.

Diagnosticul și lupta pentru viață

Potrivit lui Burrell, medicii îi dădeau reginei doar câteva luni de viață.

„Prognosticul medicilor îi dădea doar până la Crăciun”, scrie fostul valet.

Reacția reginei a fost surprinzătoare:

Vezi și:
Prințesa Charlotte a atras toate privirile în Scoția, a eclipsat-o chiar pe Kate Middleton. Cum a apărut copila la cel mai recent eveniment

„Ei bine, asta e păcat, pentru că anul viitor este anul Jubileului meu de Platină și chiar aș fi vrut să îl văd. Puteți să mă țineți în viață pentru asta?”

Pentru a-și prelungi viața, regina a urmat cu strictețe tratamentele recomandate și a renunțat la băuturile preferate, precum gin tonic, Dubonnet și martini. În schimb, bea sucuri de mere, iar duminica își permitea un suc de roșii ca mică plăcere. Burrell subliniază că medicii au reușit să o țină în viață pentru a-și vedea Jubileul de Platină, deși regina știa că sfârșitul se apropia.

Familia a aflat târziu

Regina Elisabeta a II-a a dezvăluit diagnosticul doar membrilor familiei în ultimele luni de viață.

„A ținut intenționat pe toată lumea deoparte pentru că nu dorea să îi îngrijoreze”, a scris Burrell.

Totuși, regina era preocupată de posibilitatea ca boala să ducă la instaurarea unei regențe.

„Aceasta era de neconceput pentru ea. Voia să domnească până la sfârșit și cu siguranță nu dorea să fie o regină bolnavă cu un regent care să conducă”, mai notează valetul.

Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie 2022. La doi ani după moartea reginei, fiul său, regele Charles, și nora sa, Kate Middleton, au anunțat că suferă de cancer. Prințesa de Wales a declarat că este în remisie în ianuarie 2025, în timp ce regele Charles continuă tratamentul.

Lupta lui Charles și asemănările cu mama sa

Jurnalista Camilla Tominey a raportat că regele Charles suferă de un tip de cancer considerat „incurabil”, după ce ar fi refuzat anumite tratamente.

„Se spune acum că el poate muri ‘cu’ cancer, dar nu ‘de’ cancer, urmând un program riguros de tratament”, a declarat Tominey pentru The Telegraph.

De asemenea, planurile pentru aniversarea sa de 80 de ani, în 2028, sunt incerte din cauza stării sale de sănătate.

Se poate observa un tipar în familia regală: membrii săi își păstrează bolile grave departe de public și continuă să-și îndeplinească atribuțiile oficiale până în ultimele momente. Boala ascunsă a Reginei Elisabeta a II-a scoate în evidență sacrificiile personale și dedicarea față de rolul de monarh, un aspect care pare să se repete acum în cazul regelui Charles.

Regele Charles, diagnosticat cu cancer

Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu cancer în februarie 2024, iar Palatul Buckingham a anunțat oficial boala pe 5 februarie 2024.

Potrivit comunicatului, afecțiunea a fost descoperită în timpul unei intervenții chirurgicale pentru adenom de prostată, însă nu este vorba despre cancer de prostată.

Deși Palatul Buckingham nu a dezvăluit tipul exact al bolii, oficialii au transmis că tratamentul urmează să continue pe termen lung. În ciuda problemelor de sănătate, Regele Charles a decis să-și păstreze o parte dintre îndatoririle publice.

Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
Recomandări
Județul din România cu cei mai bogați pensionari. Unde sunt pensiile de aproape două ori mai mari decât media
Județul din România cu cei mai bogați pensionari. Unde sunt pensiile de aproape două ori mai mari decât media
Uber, acuzată din nou de discriminare. Acuzațiile autorităților și cerințele procesului
Uber, acuzată din nou de discriminare. Acuzațiile autorităților și cerințele procesului
Primele drumuri unde vor fi montate camerele ce calculează viteza medie a șoferilor. Cum va funcționa sistemul
Primele drumuri unde vor fi montate camerele ce calculează viteza medie a șoferilor. Cum va funcționa sistemul
Florești devine prima comună din România cu supraveghere inteligentă bazată pe inteligență artificială
Florești devine prima comună din România cu supraveghere inteligentă bazată pe inteligență artificială
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Situație alarmantă, la nivel național. Materiile la care nu se mai găsesc profesori nici măcar în cele mai mari licee din țară
Situație alarmantă, la nivel național. Materiile la care nu se mai găsesc profesori nici măcar în cele mai mari licee din țară
REVIEW ADATA SE880 – SSD Extern de viteză mare și, probabil, cea mai deșteaptă și rapidă soluție de backup. Merge până și cu iPhone, Xbox sau PlayStation
REVIEW ADATA SE880 – SSD Extern de viteză mare și, probabil, cea mai deșteaptă și rapidă soluție de backup. Merge până și cu iPhone, Xbox sau PlayStation
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ioana State, fără secrete și diete minune. Cum a slăbit mai bine de 15 kilograme: „Acum am avut răbdare”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la prietenii falși
Playtech Știri
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...