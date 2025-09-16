Boala ascunsă a Reginei Elisabeta a II-a, dezvăluită după moarte. Ce legătură are cu lupta „incurabilă” a lui Charles

Un fost angajat al Casei Regale a făcut public un detaliu șocant despre sănătatea Reginei Elisabeta a II-a. În memoriile sale, The Royal Insider, fostul majordom și valet Paul Burrell susține că regina a fost diagnosticată cu cancer de măduvă osoasă la câteva luni după moartea prințului Philip, în 2021. Boala a fost ținută secretă, iar doar un cerc foarte restrâns de persoane apropiate a aflat despre suferința ei.

Diagnosticul și lupta pentru viață

Potrivit lui Burrell, medicii îi dădeau reginei doar câteva luni de viață.

„Prognosticul medicilor îi dădea doar până la Crăciun”, scrie fostul valet.

Reacția reginei a fost surprinzătoare:

„Ei bine, asta e păcat, pentru că anul viitor este anul Jubileului meu de Platină și chiar aș fi vrut să îl văd. Puteți să mă țineți în viață pentru asta?”

Pentru a-și prelungi viața, regina a urmat cu strictețe tratamentele recomandate și a renunțat la băuturile preferate, precum gin tonic, Dubonnet și martini. În schimb, bea sucuri de mere, iar duminica își permitea un suc de roșii ca mică plăcere. Burrell subliniază că medicii au reușit să o țină în viață pentru a-și vedea Jubileul de Platină, deși regina știa că sfârșitul se apropia.

Familia a aflat târziu

Regina Elisabeta a II-a a dezvăluit diagnosticul doar membrilor familiei în ultimele luni de viață.

„A ținut intenționat pe toată lumea deoparte pentru că nu dorea să îi îngrijoreze”, a scris Burrell.

Totuși, regina era preocupată de posibilitatea ca boala să ducă la instaurarea unei regențe.

„Aceasta era de neconceput pentru ea. Voia să domnească până la sfârșit și cu siguranță nu dorea să fie o regină bolnavă cu un regent care să conducă”, mai notează valetul.

Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie 2022. La doi ani după moartea reginei, fiul său, regele Charles, și nora sa, Kate Middleton, au anunțat că suferă de cancer. Prințesa de Wales a declarat că este în remisie în ianuarie 2025, în timp ce regele Charles continuă tratamentul.

Lupta lui Charles și asemănările cu mama sa

Jurnalista Camilla Tominey a raportat că regele Charles suferă de un tip de cancer considerat „incurabil”, după ce ar fi refuzat anumite tratamente.

„Se spune acum că el poate muri ‘cu’ cancer, dar nu ‘de’ cancer, urmând un program riguros de tratament”, a declarat Tominey pentru The Telegraph.

De asemenea, planurile pentru aniversarea sa de 80 de ani, în 2028, sunt incerte din cauza stării sale de sănătate.

Se poate observa un tipar în familia regală: membrii săi își păstrează bolile grave departe de public și continuă să-și îndeplinească atribuțiile oficiale până în ultimele momente. Boala ascunsă a Reginei Elisabeta a II-a scoate în evidență sacrificiile personale și dedicarea față de rolul de monarh, un aspect care pare să se repete acum în cazul regelui Charles.

Regele Charles, diagnosticat cu cancer

Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu cancer în februarie 2024, iar Palatul Buckingham a anunțat oficial boala pe 5 februarie 2024.

Potrivit comunicatului, afecțiunea a fost descoperită în timpul unei intervenții chirurgicale pentru adenom de prostată, însă nu este vorba despre cancer de prostată.

Deși Palatul Buckingham nu a dezvăluit tipul exact al bolii, oficialii au transmis că tratamentul urmează să continue pe termen lung. În ciuda problemelor de sănătate, Regele Charles a decis să-și păstreze o parte dintre îndatoririle publice.