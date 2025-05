BNR, implicată direct azi în dobânzile bancare – decizie fermă pe piață, care afectează direct sute de mii de români cu datorii în bănci

Banca Națională a României a transmis vineri noi cifre privind evoluția ROBOR! Este un anunț deosebit de important, cu impact direct asupra tuturor românilor care au credite contractate în lei, înainte de luna mai a anului 2019. Cifrele estimative arată că ar fi vorba despre sute de mii de clienți.

Din fericire, vestea este una care poate fi interpretata ca fiind pe jumătate pozitivă, pe jumătate neutră. Practic, BNR menține neschimbată valoarea ROBOR, deci ratele nici nu se scumpesc, ceea ce reprezintă aspectul pozitiv din știre, dar nici nu scad, așa cum își doresc românii împovărați de contractele de împrumut.

Cât este ROBOR la 3 luni astăzi, potrivit datelor oficiale de la BNR?

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat ca reper pentru calculul dobânzilor variabile la creditele de consum în lei, a stagnat vineri, 30 mai 2025, la nivelul de 7,15% pe an. Acesta este același nivel înregistrat și în ziua precedentă.

Amintim că marți, 27 mai, ROBOR la trei luni a înregistrat o ușoară creștere, urcând de la 7,10% pe an (cât era luni, 26 mai) la 7,15%, nivel la care se menține în continuare.

Stabilizarea indicelui vine într-un context în care piețele financiare așteaptă semnale clare privind direcția politicii monetare a Băncii Naționale a României (BNR), în contextul inflației și al volatilității internaționale.

De asemenea, rămâne de văzut ceea ce se va creiona și pe plan politic intern. În funcție de acest aspect, e posibil să avem direcții diferite de evoluții ale dobânzilor.

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, însă a început să crească începând cu data de 6 mai, la doar două zile după primul tur al alegerilor prezidențiale, când a urcat la 6,08% pe an. De atunci, tendința a fost una ușor ascendentă, pe fondul incertitudinilor politice și al presiunilor inflaționiste.

Specialiștii atrag atenția că orice variație a ROBOR influențează direct ratele lunare ale celor care au credite în lei cu dobândă variabilă. Astfel, o creștere cu doar câteva zecimi de punct procentual poate însemna zeci sau chiar sute de lei în plus la rata lunară, în funcție de valoarea împrumutului.

Evoluția indicelui este urmărită cu atenție de BNR, însă deciziile privind dobânda-cheie sunt condiționate și de evoluția inflației, de politicile fiscale și de contextul geopolitic. Până la stabilizarea situației economice și politice, este de așteptat ca ROBOR să rămână la un nivel ridicat, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru cei care s-au împrumutat în lei.

Ce se întâmplă cu ROBOR la 6, respectiv 12 luni?

Avem date noi și despre evoluția ROBOR la șase luni – indicele ROBOR la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat o ușoară scădere vineri, 30 mai, ajungând la 7,24% pe an, față de 7,25% pe an în ziua precedentă. Această evoluție vine după mai multe zile de stabilitate, în care indicele a oscilat foarte puțin, semn că piața monetară încearcă să-și mențină echilibrul într-un context economic incert.

În paralel, ROBOR la 12 luni, folosit de unele instituții bancare în calculul dobânzilor pentru creditele de consum și alte tipuri de finanțări, s-a menținut vineri pentru a treia zi consecutiv la nivelul de 7,35% pe an. Stagnarea acestui indicator arată o relativă stabilitate a așteptărilor privind evoluția dobânzilor pe termen mediu, chiar dacă presiunile inflaționiste și deciziile de politică monetară rămân factori esențiali în evoluția ROBOR-ului.

IRCC este 5,55% pe an

După luna mai a anului 2019, creditele acordate de bănci au început să fie influențate la nivel de dobândă de IRCC, indicele care a înlocuit ROBOR. Aceste de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2024, în scădere faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,66%.