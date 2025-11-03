Black Friday 2025 vine cu amenințări cibernetice și inteligență artificială. Avertismentul Kaspersky despre cumpărături în siguranță

Inteligența artificială a devenit noul aliat al cumpărătorilor, mai ales în perioada Black Friday, când avalanșa de reduceri poate fi copleșitoare. De la agenți personali de cumpărături până la instrumente care monitorizează prețurile în timp real, AI-ul promite o experiență rapidă, personalizată și, uneori, chiar complet automatizată. Totuși, pe cât de util este acest ajutor digital, pe atât de important este să-l folosești cu precauție — mai ales atunci când mizele sunt datele personale și banii tăi.

Cum te poate ajuta AI să cumperi mai inteligent

Black Friday 2025 marchează o schimbare semnificativă în modul în care oamenii fac cumpărături. Potrivit unui sondaj realizat de Kaspersky, 72% dintre participanți au folosit deja un instrument bazat pe AI, iar 30% dintre aceștia îl utilizează zilnic pentru activități precum planificarea bugetului sau crearea listelor de cumpărături.

Un AI shopping assistant poate funcționa ca un adevărat „vânător de oferte” — mai rapid, mai precis și mai organizat decât un utilizator uman. Poți, de exemplu, să îi spui să urmărească prețul unui anumit model de laptop sau televizor, iar sistemul va face automat achiziția în momentul în care produsul ajunge la un prag convenabil. În același timp, AI-ul poate compara mii de oferte în câteva secunde, ținând cont de recenzii, calitate și ratingul vânzătorului.

Tot mai multe platforme de e-commerce, inclusiv giganți precum Amazon sau eMAG, folosesc deja AI pentru a genera recomandări personalizate și pentru a gestiona stocurile în mod predictiv, astfel încât produsele populare să nu se epuizeze în primele ore ale campaniei. În plus, unele magazine testează integrarea chatboților bazați pe modele de limbaj, precum ChatGPT, care pot interacționa direct cu utilizatorii și finaliza comenzile în locul lor.

Pericolele ascunse ale cumpărăturilor asistate de AI

Pe lângă avantajele evidente, există și riscuri care nu pot fi ignorate. În timp ce utilizatorii devin mai relaxați în a-și delega sarcinile unui sistem automatizat, infractorii cibernetici profită de această încredere crescută.

Unul dintre cele mai comune pericole este „prompt injection”, o metodă prin care atacatorii manipulează răspunsurile asistenților AI pentru a redirecționa utilizatorii către site-uri false. Odată ce aceștia își introduc datele de autentificare sau de plată, informațiile pot fi furate și folosite în scopuri frauduloase.

În plus, perioada Black Friday este un moment de vârf pentru tentativele de phishing, în care escrocii imită companii mari, precum Amazon sau Walmart, trimițând e-mailuri false cu oferte „exclusive”. Conform raportului Kaspersky, în 2024 s-a înregistrat o creștere cu 25% a atacurilor cibernetice asupra sectorului de retail înainte de Black Friday.

Pentru a evita aceste riscuri, e esențial să tratezi AI-ul ca pe un instrument de asistență, nu ca pe o soluție infailibilă. Nu îi oferi acces la date sensibile, cum ar fi parolele, detaliile cardului bancar sau alte informații personale. Folosește întotdeauna autentificarea cu doi factori și verifică adresa URL a site-urilor pe care le accesezi înainte de a efectua o plată.

Cum folosești AI în siguranță pentru a prinde cele mai bune oferte

Pentru ca tehnologia să rămână un sprijin real în loc de o vulnerabilitate, câteva practici simple pot face diferența:

Scrie prompturi clare și specifice. În loc de cereri vagi precum „Găsește cele mai bune oferte de telefoane”, formulează o solicitare detaliată: „Caută trei modele de telefoane Samsung sau Apple cu rating peste 4 stele și reduceri de minimum 25%, disponibile pe site-uri de încredere.” Protejează-ți informațiile personale. Nu lăsa AI-ul să stocheze date de plată și folosește doar platforme verificate. În mod ideal, realizează plățile prin servicii securizate care oferă protecție împotriva fraudei. Verifică autenticitatea ofertelor. Evită să accesezi linkuri primite prin e-mailuri sau mesaje. Intră manual pe site-ul comerciantului, pentru a fi sigur că nu ești redirecționat către o pagină falsă. Folosește o soluție de securitate actualizată. Companii precum Kaspersky oferă instrumente anti-phishing bazate pe AI, care detectează rapid site-urile sau aplicațiile malițioase.

În final, inteligența artificială nu este doar un trend, ci un partener valoros în era digitală a comerțului. Cu puțină atenție și câteva măsuri de protecție, poți transforma Black Friday într-o experiență mai eficientă și mai sigură.

AI-ul te poate ajuta să cumperi exact ceea ce ai nevoie, la momentul potrivit, fără stresul căutărilor interminabile. Dar, la fel ca orice instrument puternic, trebuie folosit cu discernământ — mai ales atunci când în joc sunt banii și datele tale personale. Într-un sezon în care ofertele par infinite, prudența rămâne cea mai bună investiție.