Black Friday 2025 în România: Data oficială, reduceri record și sfaturi pentru cumpărături inteligente

Black Friday 2025 va avea loc la eMAG pe 7 noiembrie, conform anunțului oficial făcut de companie. Evenimentul, devenit deja o tradiție în comerțul online românesc, promite reduceri masive, campanii speciale și un volum record de vânzări. eMAG se pregătește să atragă din nou milioane de clienți prin oferte extinse și soluții flexibile de plată.

Tudor Manea, CEO-ul eMAG, a declarat la evenimentul GPeC din octombrie 2025 că retailerul se concentrează pe dezvoltarea instrumentelor de creditare și pe experiența digitală a cumpărătorilor.

„Avem campanii agresive pe zona de credit și rezultate foarte bune. Clienții care folosesc soluțiile noastre de finanțare sunt cei mai activi în perioada Black Friday”, a precizat el, potrivit Știrile Pro TV.

eMAG se pregătește de Black Friday

Potrivit conducerii eMAG, evenimentul de Black Friday a depășit de mult granițele unui simplu sezon de reduceri. „A devenit parte din cultura populară – toată lumea discută despre ce a cumpărat. Dacă reușim să oferim oferte atractive și o experiență ușoară, oamenii vor continua să cumpere masiv”, a adăugat Manea.

În 2024, Black Friday la eMAG a avut loc pe 8 noiembrie, iar rezultatele au confirmat poziția companiei ca lider al comerțului electronic din România. Pentru ediția 2025, retailerul se așteaptă la noi recorduri, mai ales datorită extinderii metodelor de plată și a creditării online.

Cum să te pregătești pentru Black Friday 2025: 10 strategii esențiale

Stabilește un buget clar. Notează suma maximă pe care ești dispus să o cheltuiești pentru a evita achizițiile impulsive. Fă o listă de cumpărături prioritizată. Concentrează-te pe produsele de care ai cu adevărat nevoie. Monitorizează prețurile din timp. Urmărește evoluția prețurilor cu câteva săptămâni înainte pentru a identifica reducerile reale. Abonează-te la newsletterele magazinelor preferate. Vei primi acces anticipat la oferte și coduri promoționale. Verifică politica de retur. În perioadele aglomerate, unele magazine pot modifica termenii standard. Cumpără online. Cele mai multe oferte exclusive se găsesc în mediul digital, iar stocurile se epuizează rapid. Folosește aplicații de comparare a prețurilor. Instrumentele de tip „price tracker” te ajută să eviți reducerile înșelătoare. Urmărește transportul gratuit. Verifică pragurile minime de comandă pentru a beneficia de livrare fără costuri. Activează notificări pentru ofertele limitate. Unele promoții sunt valabile doar câteva ore. Fii printre primii care cumpără. Cele mai bune reduceri se epuizează în primele ore ale campaniei.

Black Friday 2025 la eMAG promite să fie cel mai amplu eveniment de cumpărături online din România, cu accent pe experiența digitală, creditare rapidă și reduceri reale.

Cu o pregătire atentă și o strategie clară, cumpărătorii pot profita la maximum de ofertele din 7 noiembrie, transformând ziua într-una a economiilor inteligente.