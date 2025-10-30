Black Friday 2025 la Roborock pe eMag și Altex. Aspiratoarele gigantului, la prețuri competitive

Roborock, unul dintre liderii mondiali în tehnologia de curățare inteligentă, lansează cea mai amplă campanie de reduceri din acest an.

În intervalul 30 octombrie – 12 noiembrie 2025, românii pot achiziționa o gamă variată de aspiratoare robot și verticale la prețuri promoționale, disponibile exclusiv prin Altex și eMAG.

Campania include discounturi substanțiale pentru modele populare precum Roborock Saros 10R, Roborock F25 ACE, Roborock QR798, Roborock Q7TF, Roborock Qrevo 5AE și Roborock Qrevo Curv 5A1, fiecare adresând nevoi diferite de curățare, de la spații mari până la locuințe compacte.

Oferte speciale Roborock la Altex

Între 30 octombrie și 12 noiembrie, clienții pot găsi la Altex modelele Roborock F25 ACE, Roborock QR798 și Roborock Q7TF la prețuri reduse.

Roborock F25 ACE este cel mai performant aspirator vertical al companiei, conceput pentru uz zilnic în gospodăriile active.

Cu un sistem de curățare care elimină atât murdăria uscată, cât și cea umedă, acest model oferă eficiență datorită rolelor anti-urme și racletei duble.

Tehnologia Full 180° FlatReach permite accesul sub mobilier, iar mecanismul automat de autocurățare simplifică întreținerea.

Roborock QR798 se remarcă printr-o stație multifuncțională capabilă să spele și să usuce lavetele automat, o putere de aspirare de 10.000 Pa și o perie cauciucată care previne blocarea firelor de păr.

Navigația este gestionată de tehnologia PreciSense™ LiDAR combinată cu Reactive Tech, asigurând evitarea obstacolelor și o cartografiere precisă.

În același timp, modelul Roborock Q7TF, destinat utilizării zilnice în spații de până la 150 m², folosește un mop detașabil și sistemul LiDAR pentru o curățare completă, inclusiv a firelor de păr de animale.

Modele premium disponibile la eMAG pe 7 noiembrie

Doar în data de 7 noiembrie, eMAG oferă reduceri pentru trei dintre cele mai performante modele ale brandului: Roborock Saros 10R, Roborock Qrevo 5AE și Roborock Qrevo Curv 5A1.

Roborock Saros 10R, cel mai subțire aspirator robot al gamei, măsoară doar 7,98 cm în înălțime și folosește tehnologia Starlight Navigation pentru a evita cablurile și mobilierul joas, curățând eficient sub piese de mobilier. Cu ajutorul cadrului AdaptiLift™, poate depăși praguri de până la 4 cm fără intervenție manuală.

Modelul Qrevo 5AE, echipat cu o stație multifuncțională ce spală mopul la 45°C și îl ridică automat, dispune de o putere de 12.000 Pa și perie DuoDivide™ cu sistem Dual Anti-Tangle. Tehnologia FlexiArm Design™ Edge extinde laveta pentru o curățenie de-a lungul plintelor, în timp ce sistemul PreciSense™ LiDAR optimizează traseul robotului.

În gama mid-range, Roborock Qrevo Curv 5A1 oferă o putere de 18.500 Pa și o stație multifuncțională cu design rotund. Peria laterală FlexiArm™ Arc și mopurile cu ridicare automată asigură protejarea covoarelor, iar cadrul AdaptiLift™ facilitează deplasarea pe suprafețe cu diferențe de nivel.

Indiferent de modelul ales, Roborock continuă să integreze tehnologii avansate pentru o curățenie automată, rapidă și eficientă, aducând un plus de confort și inovație în locuințele moderne din România.