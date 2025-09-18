Roborock lansează primii săi roboți inteligenți de tuns iarba. Tot ceea ce trebuie să știi despre RockMow Z1, RockMow S1 și RockNeo Q1

Roborock, companie recunoscută la nivel global pentru soluțiile sale de curățenie inteligente, a intrat pe piața echipamentelor pentru exterior, după cum ți-am povestit, de altfel, și în urmă cu două săptămâni.

Reamintim că redacția Playtech s-a aflat la IFA Berlin 2025, ocazie cu care a participat inclusiv la cele mai noi lansări ale celor de la Roborock.

După succesul aspiratoarelor robot, desemnate numărul unu mondial în 2024, producătorul își extinde portofoliul prin lansarea seriilor RockMow și RockNeo, primele sale modele de roboți de tuns iarba.

De la interior la exterior, vorbim despre inovație pentru mai mult timp liber

Evenimentul de prezentare a avut loc în apropiere de München, în valea Isar, unde reprezentanți ai presei, retailului și influenceri au asistat la demonstrații live și sesiuni practice cu noile produse.

Roborock a arătat că tehnologiile dezvoltate pentru aspiratoarele robot, navigație avansată, cartografiere precisă și inteligență artificială, pot fi aplicate cu succes și la îngrijirea gazonului.

„Ne dorim să oferim utilizatorilor mai mult timp liber și o calitate mai bună a vieții, atât în casă, cât și în grădină”, a declarat Leon Li, directorul diviziei Roborock pentru roboți de tuns iarba.

Acesta a subliniat că modelele lansate combină designul premium cu tehnologii moderne, fiind adaptate pentru grădini de diferite dimensiuni și niveluri de complexitate.

Modelele RockMow și RockNeo, soluții adaptate fiecărei grădini

Noua gamă include trei variante principale: RockMow Z1, RockMow S1 și RockNeo Q1.

RockMow Z1 este proiectat pentru grădini mari și terenuri dificile, având capacitatea de a urca pante de aproape 39° și de a trece peste obstacole de până la 6 cm. Sistemul de tracțiune avansat și tehnologia Active Steering îi permit să funcționeze constant, chiar și pe suprafețe denivelate. Poate acoperi până la 5.000 m² într-o singură zi și permite alegerea unor modele de tuns personalizate direct din aplicația mobilă.

RockMow S1 se adresează spațiilor medii, gestionând pante de 45% și coridoare de doar 70 cm lățime. Poate întreține 1.000 m² în 12 ore și reduce tunderea manuală prin apropierea la 3 cm de margini.

RockNeo Q1 este varianta compactă, destinată grădinilor mici. Are un mod special Wildlife-Friendly care protejează animalele și evită funcționarea pe timp de noapte. Poate urca pante de 45% și depăși obstacole de 4 cm, oferind o tundere uniformă și constantă.

Prin aceste lansări, Roborock își cimentează poziția de inovator pe piața soluțiilor inteligente, trecând de la curățenia interioară la întreținerea completă a spațiilor exterioare.

Se poate spune că roboții de tuns iarba de la Roborock reprezintă, așadar, un pas important spre conceptul de casă inteligentă extinsă și adaptată la nevoile cotidiene.

În final, îți lăsăm acest meterial video realizat de redacția noastră pentru a vedea „pe viu” mașinile de tuns iarba de la Roborock, printre altele: