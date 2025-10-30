Black Friday 2025 la Samsung: reduceri de până la 45% și beneficii exclusive pentru clienți

Samsung România a anunțat oficial lansarea campaniei de Black Friday 2025, o inițiativă desfășurată în mai multe etape, menită să ofere clienților nu doar reduceri consistente, ci și recompense și experiențe digitale inedite. Cu discounturi de până la 45%, vouchere suplimentare și avantaje speciale pentru cei care se preînregistrează sau cumpără prin aplicația Samsung Shop, compania promite o ediție mai dinamică și mai interactivă ca niciodată.

Black Friday rămâne cel mai așteptat moment al anului pentru iubitorii de tehnologie, iar Samsung își consolidează poziția de lider printr-o strategie bazată pe fidelizare, exclusivitate și gamificare. Campania se va desfășura între 30 octombrie și 10 noiembrie, în trei etape distincte, fiecare cu propriile beneficii.

Etape diferite, avantaje personalizate

Prima etapă, Pre-Registration, se desfășoară între 30 octombrie și 2 noiembrie și le oferă celor interesați un voucher de 5%, care poate fi cumulat cu reducerile disponibile în următoarele faze ale campaniei. Acest bonus suplimentar se adresează utilizatorilor care aleg să se înscrie din timp pe platforma oficială Samsung, o tactică menită să recompenseze loialitatea și să creeze o comunitate de cumpărători fideli.

În perioada 3 – 6 noiembrie, are loc etapa Black Friday Early Access, denumită și Black Days. În aceste zile, utilizatorii care folosesc aplicația Samsung Shop au acces anticipat la o selecție exclusivă de produse, disponibilă doar în aplicație, cu ajutorul codului promoțional BDAYS. Această strategie digital-first marchează o diferențiere clară față de campaniile clasice, încurajând descărcarea și utilizarea aplicației proprii a companiei.

Cea mai intensă fază a promoțiilor are loc între 7 și 10 noiembrie, în perioada oficială de Black Friday. Atunci vor fi disponibile reducerile cele mai mari, de până la 45%, pe întreaga gamă de produse Samsung. Printre cele mai atractive oferte se numără televizoarele exclusive, disponibile la cel mai bun preț al anului, dar și pachetele promoționale pentru cei care achiziționează mai multe produse simultan.

Reduceri spectaculoase și oferte combinate

Samsung mizează în 2025 pe o formulă care îmbină reducerile directe cu avantajele suplimentare, într-o manieră menită să crească valoarea totală a achiziției. Cei care aleg să cumpere două sau trei produse în aceeași comandă vor beneficia de discounturi suplimentare, în timp ce produsele de top – precum televizoarele Neo QLED, smartphone-urile Galaxy Z Fold și Z Flip, ori electrocasnicele inteligente din seria Bespoke – vor fi disponibile la prețuri reduse semnificativ.

În plus, campania nu se limitează la reduceri, ci aduce și o serie de experiențe interactive. Samsung va lansa trei jocuri digitale, unul dintre ele exclusiv în aplicația Samsung Shop. Participanții pot câștiga vouchere suplimentare de 5%, valabile pentru achizițiile din perioada de Black Friday. Această componentă ludică transformă campania într-o experiență digitală completă, în care utilizatorii sunt încurajați să interacționeze cu brandul într-un mod diferit.

Prin această abordare, Samsung continuă să se poziționeze ca o companie care combină tehnologia de vârf cu inovația în marketing, oferind nu doar produse performante, ci și modalități noi de a le descoperi și achiziționa.

Recompense suplimentare pentru cei mai fideli clienți

Un alt element esențial al campaniei Black Friday 2025 este extinderea beneficiilor oferite prin programul Samsung Rewards. Pe durata campaniei, membrii înregistrați vor primi 5% din valoarea comenzii sub formă de puncte Rewards, de cinci ori mai mult decât procentul standard. Aceste puncte pot fi ulterior transformate în reduceri pentru achizițiile viitoare, consolidând legătura dintre brand și consumator.

Samsung și-a construit în ultimii ani o bază de clienți fideli, iar prin astfel de inițiative își recompensează direct loialitatea. În același timp, compania creează o experiență completă pentru utilizator, de la momentul preînregistrării până la livrarea produsului și participarea la jocurile interactive.

Într-o piață extrem de competitivă, această strategie integrată – bazată pe digitalizare, personalizare și recompensare – oferă Samsung un avantaj distinct. Black Friday 2025 devine astfel nu doar o perioadă de reduceri, ci o demonstrație de cum poate fi construit un ecosistem comercial inteligent și interactiv.

Prin campania anunțată, Samsung România continuă tradiția de a aduce inovația nu doar în produsele sale, ci și în experiența de cumpărare. Reducerile de până la 45%, voucherele exclusive, jocurile interactive și beneficiile pentru membrii Rewards transformă Black Friday 2025 într-un eveniment complex, care depășește simplul concept de promoție.

Pentru cei care urmăresc cele mai bune oferte și vor să profite la maximum de avantajele oferite, perioada de preînregistrare devine esențială. Într-un an dominat de competiția online, Samsung reușește din nou să se evidențieze printr-o campanie bine structurată, orientată către experiență, fidelizare și recompensă reală pentru client.